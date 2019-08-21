Kayseri Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı | Başvurular nasıl yapılacak?

Kayseri Üniversitesi akademik personel alımının yapılacağını duyurdu. Kayseri Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanlarının ne zaman yayınlanacağını merak edenler Basın İlan Kurumu üzerinden Kayseri Üniversitesi öğretim üyesi alımlarının yapılacağı ilan vesilesiyle öğrendi. Peki öğretim görevlisi alım başvuru tarihi ne zaman? Öğretim üyesi alım başvuru şartları neler? Öğretim üyesi alımları nereye ve nasıl yapılacak? İşte Kayseri Üniversitesi akademik personel alımlarına ilişkin detaylar.

Kayseri Üniversitesi öğretim üyesi alımlarına ilişkin, Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile 09/11/2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde öğretim elemanları alınacaktır.

Kayseri Üniversitesi akademik personel alım ilan tarihi

21.08.2019

Son Başvuru Tarihi

04.09.2019

Ön Değerlendirme Tarihi

10.09.2019

Sınav Tarihi

13.09.2019

Sonuçların Açıklanacağı Tarih

18.09.2019

Öğretim üyesi alım başvuru şartları

1- a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) ALES’ten en az 70, puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

-Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’ ten en az 70 puan almış olmak. (Öğretim görevlisi kadrolarına başvurularda; adayın, lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünden ya da ilan edilen bölüm/ana bilim dalı/ program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türünden, özel yetenekle öğrenci alan programlar ile yabancı dil puanı ile öğrenci alan programlardan mezun olanların öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda herhangi bir ALES puan türününden, açıköğretim programlarından mezun olanların, araştırma görevlisi hariç öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında; mezun oldukları programın örgün eğitimle öğrenci aldığı alandaki ALES puan türünden veya ilan edilen bölüm/ ana bilim dalı hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türünden, öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında alan türü değişen lisans programlarından mezun alanların, lisans öğrenimine başladıkları alandaki ALES puan türünü veya mezun olanların , lisans öğrenimine başladıkları alandaki ALES puan türünü veya mezun oldukları programın ilan tarihinde öğrenci aldığı alandaki ALES puan türünden)

2- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

3- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

4-Tecrübe süresinde lisans mezuniyetinden sonraki süreler esas alınacak olup, lisansüstü eğitim süresi tecrübeden sayılacaktır.

1- Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar: İlan metninde belirtilmiş olan şartları taşımak.

Muafiyet

(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

(2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Başvuru için istenen belgeler neler?

1- Dilekçe

2-Özgeçmiş

3- Lisans Diploması/Mezuniyet Belgesi Fotokopisi

4-İlan Edilen Kadroya Bağlı Olarak, YL, Doktora Öğrenim Durum Belgesi/ Mezuniyet Belgesi Fotokopisi

5- Lisans Transkript Belgesi Fotokopisi ( Onaylı-Islak İmzalı)

6- ALES Belgesi Fotokopisi

7- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

8- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son Altı Ay İçinde Çekilmiş)

9-Tecrube Belgesi (İlan Edilen Kadroya Bağlı Olarak İlanda İstenen Birimler İçin)

10- Askerlikle ilişkisi Olmadığına Dair Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin)

11-Hizmet Belgesi (Daha Önce Kamuda Hizmeti Olanlar İçin)

NOT: Atamaya hak kazanan adaylardan, atama öncesi belgelerin asıllarının elektronik imzalı/ıslak imzalı hali istenecektir. Belgelerin asıllarını ibraz edemeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

Başvuruda bulunan adaylar yalnız bir kadroya müracaatta bulunabilirler.

-İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

NOT: Adaylar başvurularını “Erciyes Üniversitesi Kampüsü içerisinde yer alan UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ İÇERİSİNDE YER ALAN “EVRAK KAYIT” BİRİMİNE dosya içerisinde şahsen veya posta yoluyla yapılabilecektir. Başvuru esnasında evrak kontrolü yapılmayacak olup; başvuru evraklarının eksiksiz olması gerekmektedir.(ilanda istenen tüm şartların belgelendirilmesi önem arz etmektedir) Süresi içinde yapılmayan, postadaki gecikmeler ile eksik ve onaysız belgeler dikkate alınmayacaktır. BAŞVURU EVRAKLARI İADE EDİLMEYECEKTİR.

Başvuru Adresi: Erciyes Üniversitesi Kampüsü Uygulamalı Bilimler Fakültesi Melikgazi/KAYSERİ

Tel: (0 352) 207 66 66 – 10617 Faks: (0 352) 438 06 65

NOT: Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. Üniversitemiz web sitesinde yapılacak olan duyurular tebligat niteliğindedir. İlan detayları için tıklayınız