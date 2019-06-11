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Kayseri Üniversitesi İlk Mezunlarını Verdi

Geçtiğimiz Mayıs ayında 1.

11 Haziran 2019 Salı 17:46
Kayseri Üniversitesi İlk Mezunlarını Verdi

Geçtiğimiz Mayıs ayında 1. kuruluş yılını kutlayan Kayseri Üniversitesi (KAYÜ), ilk mezuniyet ve kuşak bağlama törenini gerçekleştirdi.


KAYÜ Uygulamalı Bilimler Fakültesi 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı 2. dönem mezuniyet töreni düzenlenirken, mezuniyet programı kapsamında 3 bölümden 183 öğrenci mezun oldu. KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, üniversite olarak mezuniyet törenlerinde öğrencilere kep attırma yerine, Türk geleneğinde Ahilik kültüründen gelen şed kuşağı bağlayacaklarını söyledi.


ERÜ 15 Temmuz Yerleşkesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet ve kuşak bağlama törenine, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun, Erciyes Üniversitesi Genel Sekreteri Murat Yenisu, Kayseri Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Semra Aksoylu ile dekanlar, yüksekokul müdürleri, çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.


Prof. Dr. Boztosun, “Amacımız teorik bilgiye dayalı bir sistemin yanında uygulamalı eğitimi de beraber yapmaktı. Bunu da başardığımızı düşünüyorum. Geçen yılki verdiğimiz mezun arkadaşların bize geri dönüşlerine baktığımızda sektörde çok iyi bir yerde olduklarını görüyoruz. Sektördekilerinde öğrencilerimizden çok memnun olduğunu görmekteyiz” dedi.


Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, “Rektör olarak kendi üniversitemin mezuniyetinde ilk defa konuşuyorum. Bu da beni çok heyecanlandırıyor. Kayseri Üniversitesi birinci yaşını yeni dolduruyor. Kayseri Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi gibi güçlü dinamikleri olan bir kökün içinden filizleniyor. Kayseri Üniversitesi her ne kadar 1 yaşında da olsa da, çok kısa sürede hem Kayserimizin, hem de ülkemizin önemli bir yükseköğretim kurumu haline gelecektir. Daha da ileriye gidecektir” diye konuştu.


Rektör Karamustafa sözlerine şöyle devam etti:


“Bizler bu coğrafyanın sahibi, bu coğrafyanın dün, bugün ve ilelebet sahibi olan bir millet olarak, kendi köklerine, kendi geleneklerine uygun olarak mezuniyet törenimizi gerçekleştirmek istedik. Kepin benim genlerime, benim kültürüme, benim dinamiklerime ait hiçbir şeyi yok. Yüce Türk Milleti büyük tarihsel geçmişe sahiptir. Köklü bir kültüre sahiptir. Bu kültüründe kendine ait kendi dinamikleri vardır. Bizde uygulama ve proje odaklı bir üniversitede, ahilik kültürüne, bizim kendi geleneklerimize ait şed, kuşak bağlama töreni ile sevgili gençlerimizi iş dünyasına uğurlamak istiyoruz”


Kuşak bağlamanın anlamına da değinen Rektör Kurtuluş Karamustafa, “Ey mezunumuz, oğlumuz, kızımız, bu kuşak bilgelik kuşağıdır. İkincisi bu kuşak tecrübe kuşağıdır. Üçüncüsü sadakat kuşağıdır. Dördüncüsü ise sabır kuşağıdır. Bu derece anlamı büyük olan şed, kuşak bağlamayı önemsiyor ve tüm mezuniyet törenlerimizde en iyi şekilde uygulamaya gayret edeceğiz” dedi.


Rektör Karamustafa’nın konuşmasının ardından fakülte birincisi Emre Can, törende kısa bir konuşma yaptı ve mezuniyet kütüğüne plaket çaktı. Mezuniyet ve kuşak bağlama törenine, mezun öğrencilere kuşak bağlanması ve mezuniyet belgelerinin takdiminin ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 17:46
  1. kültür
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