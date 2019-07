Kayseri Ülkü Ocakları Devir Teslim Töreni Yapıldı

Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Volkan Çolak, görev süresinin dolması nedeniyle başkanlığı düzenlenen törenle Serdar Turan’a devretti.

Düzenlenen devir teslim törenine Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Serkan Tok ve ülkü ocakları üyeleri katıldı.

İki yıldır Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanlığı görevini üstlenen Volkan Çolak’ın görev süresinin dolmasından dolayı, düzenlenen törenle yeni başkan olan Serdar Turan’a devretti. Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanlığı için 40 aday arasından Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş tarafından seçilen Serdar Turan, bugün itibariyle göreve başlayacak.

Türk tarihindeki başarılarının devamını ülkü ocakları olarak devam ettireceklerini ve bu yolda önemli olanın kişiler değil dava olduğunu belirten Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, “İlhamını 5 bin yıllık Türk tarihinden alan ocağımız, Türklük ve İslam yolunda faaliyetlerine, hizmetlerine devam etmektedir. Bu anlamda ocaklarımızda zaman zaman görev değişiklikleri, bayrak değişiklikleri yaşanmaktadır. Bu bir hizmet ve bayrak yarışıdır. Davamız hiç kimse ve hiç kimseyle kaim değildir. Davamızın Allah davası olduğuna inanıyoruz. Bu anlamda daha önce ocağımıza bir nebze de olsa hizmet etmiş, katkı sağlamış her arkadaşımıza sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Davamızdan ve liderimizin çizgisinden ayrılmadığı müddetçe, her kardeşimizin şerefi bizlere emanettir. Cahiliye devrinde bir hastalık vardı. Helvadan put yapıp acıkınca yerlerdi. İslam inancına sahip olan Türklerde böyle bir gelenek yoktur. Taşı oyup ona tapmayan tek millet Türklerdir. Buradan anlaşılan şudur, bizim için kutsal olan kişiler değil, davamızdır. Hepimiz bu kutsal davaya çaba sarf ettiğimiz ölçüde değerliyiz ve kıymetliyiz. Ülkü ocakları Türk Milletine hizmet yolunda çeşitli faaliyetler yürütmektedir. Biliyorsunuz bu sene Kutadgu Bilig’in yazılışının 950. Yıl dönümüdür. Bu kapsamda bizim çeşitli faaliyetlerimiz olacak. Önümüzdeki aylarda çocuklar için Kutadgu Bilig çıkacak. Sonrasında da yeni ortaya çıkan Dede Korkut hikayeleri kitabını da yayına geçireceğiz. Geçmişte savaş muharebe meydanlarında yapılıyordu. Dün Haçlıyla savaşan Kılıçarslan ne ise, bugünün Ülkü Ocakları o’dur. Bizanslılarla mücadele eden Alparslan neyse Ülkü Ocakları o’dur. Bugün burada bir devir teslim gerçekleştireceğiz. Kıymetli başkanımız Volkan Çolak beye bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı, teşekkür ediyorum. Allah kendisinden razı olsun 2 yıldır ocağımızın sancağını dalgalandırmaktadır. Bundan sonra da Serdar Turan kardeşimizle yolumuza devam edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum” dedi.

Kayseri Ülkü Ocakları Eski İl Başkanı Volkan Çolak, devir teslimlerin gelip geçici olduğunu ve bundan sonra da desteklerini esirgemeyeceklerini söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Hepinize teşekkür ediyorum. Özellikle de Ülkü Ocakları Genel Başkanımıza bizzat devir teslimimizi kendisinin gerçekleştirerek, buraya kadar şeref verdiği için teşekkür ediyorum. 15 yıldır bu teşkilatların her kademesinde görev alma şerefine nail oldum ve 2 yıldır da burada il başkanlığı görevini yürütüyorum. Devir teslimler gelip geçicidir. Bu güne kadar bize gerek maddi gerek manevi desteklerini esirgemeyen kıymetli dostlarıma şükranlarımı sunuyorum. Zor bir süreçte görev yaptık ve ateşe su taşıyan karınca misali safımız belli olsun istedik ve duruşumuzdan asla ödün vermedik. Bizler ve diğer ocak teşkilatlarımız her türlü maddi manevi desteğe hazırız. Her şey teşkilatlarımız ve davamız için. Hepinizden haklarınızı helal etmenizi istiyorum. Üzerimizdeki ateşten bir gömlek ve şehitlerimize makamımıza layık olabildiysek ne mutlu bizlere. Bu şerefi ömür boyu taşıyacağımıza yemin ediyorum ve hepinize teşekkür ediyorum”

Yeni seçilen Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan ise, “Öncelikle bizleri bu göreve layık gören Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş beye ve katılımlarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Devraldığımız sancağı en ileriye, hak ettiği yere taşımak için maddi manevi elimizden gelenin en iyisini göstereceğimize, şehrimiz teşkilatlarımız adına en iyisini yapacağımıza inanıyorum. Yolumuz zor, yolumuz çetin. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Hepinize inanıyor ve güveniyoruz. İnşallah bu süreçte hep beraber en iyisini yapacağız” ifadelerinde bulundu.

Devir teslim töreninden sonra Volkan Çolak yeni başkanı tebrik etti. Daha sonrasında ise başkanlık makamında Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş ile birlikte yeni görev dönemini konuşmak üzere toplandılar.