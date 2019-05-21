Kayseri U-12 ve U-11 Ligi fikstürleri 24 Mayıs Cuma günüçekilecek Kayseri Amatörspor Kulüpleri Federasyonu tarafından yapılan açıklamada 15-16 Haziran 2019 tarihinde başlatılması düşünülen U-12 Minikler ve U-11 Mini minikler lig fikstürlerinin 24 Mayıs’ta çekileceği duyuruldu.

Kayseri Amatörspor Kulüpleri Federasyonu tarafından yapılan açıklamada 15-16 Haziran 2019 tarihinde başlatılması düşünülen U-12 Minikler ve U-11 Mini minikler lig fikstürlerinin 24 Mayıs’ta çekileceği duyuruldu.

Yapılan açıklamada fikstür çekiminin 24 Mayıs Cuma günü Sümer Amatör Evi’nde saat 18.00’da başlayacağı bildirildi. Bu sezon büyük bir katılımın yaşanacağı liglerde şu takımlar mücadele edecek:

ektir. Tüm takımlarımıza önemle duyurulur.

U-12 Minikler Ligi

Ankaspor, Fatih Yurt Spor, Kayseri spor-Spor A.Ş,Bayraktar spor, İlbey spor, İncesu Erdemspor, Gültepe Spor, Demir spor, Barogücü, Esen Makina Belsin, OSB Atletikspor, Kocasinan Şimşek, Erciyes İdmangücü,Talasgücü,Kılıçaslan Yıldız, Erkiletspor, Talas Anayurt,Hacılar Erciyesspor, Trabzon 3861, Doğa Gençlik, Şeker spor, K.Kalespor, Argıncık Esnaf ve Develispor

U-11 Mini Minikler

Ankaspor, Fatih Yurt Spor, Kayserispor, Spor A.Ş,Bayraktarspor, İlbeyspor, İncesu Erdemspor, Gültepe Spor, Demirspor, Baorgücü, OSB Atletikspor, Kocasinan Şimşek, Erciyes İdmangücü, Talasgücü, Kılıçaslan Yıldız, Erkiletspor, Talas Anayurtspor, Hacılar Erciyesspor, Doğa Gençlikspor, Şekerspor, Sosun Birlikspor, Makfitspor

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