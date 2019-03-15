0553 313 94 23

Kayseri Tabip Odası korosundan muhteşem konser

Kayseri Tabip Odası Türk Sanat Müziği Korosu 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesinde konser verdi.

15 Mart 2019 Cuma 14:16
Kayseri Tabip Odası korosundan muhteşem konser

Kayseri Tabip Odası Türk Sanat Müziği Korosu 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesinde konser verdi.Konser sırasında seslendirilen Türkülersalonda büyük coşku yaşattı.


Aralarında profesörlerin de olduğu doktor ve sağlıkçılardan oluşan ve Şef Hakan Elbaşı’nın yönetimindeki Kayseri Tabip Odası Korosu 30’a yakın Rast, Hicazkar, Acemaşiran gibi makamlarda şarkıyı solo ve koro halinde seslendirdi.Kayseri Tabip Odası Başkanı Prof.Dr. Hüseyin Per, 14 Mart Tıp Bayramı ile ilgili değişik etkinlikler düzenlediklerini, ifade ederek, " Her yıl geleneksel hale getirdiğimiz koromuz yine bir birinden güzel eserler seslendirdi. Katkılarından dolayı hepsine teşekkür ediyorum" dedi.


Konsere Talas Kaymakamı Zekeriya Güney, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu, Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per, Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 14:16
  1. konser
  2. sanat
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Müslümanlar, camilere ve kutsallarına yapılan saldırılar başta olmak üzere bütün sorun ve zorluklarını aşma, birlik ve beraberliklerini güçlendirme konusunda daha duyarlı olmalı, fitne ve tefrikalara karşı uyanık olarak iş b
    1. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:..
    2. Selçuk’ta 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı
    3. Toplum Destekli polisler sağlıkçıları..
    4. Gazze Şeridi'nde Büyük Dönüş Yürüyüşü..
    5. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    6. Şeyh Edebali Üniversitesi’nde..
    7. Tabip Odası’ndan ödül töreni
    8. "Batı'da ağaçlar çiçek açtı, Doğu'da..
    9. 17 Mart’ta bu yollara dikkat
    10. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "(Yeni..
    11. Emre ile Burak en son 6 Ekim 2017’de..
    12. Bakan Çavuşoğlu: "Belçika’daki yargı..
    13. Cevizli kek tarifi
    14. CHP’li Öndeş, AK Parti lehine..
    15. Çankaya Belediyesi ArtAnkara’da
    16. TÜGVA İl Başkanı Murat Tuna:“Ezan,..
    17. Palu’da "Çanakkale Şehitlerine" şiir..
    18. Ambulansta ilk kez doğum eğitimi
    19. Deniz Türüç yeniden Milli takımda
    20. Oyak Renault, teknolojisi ile gençlere..
    Maduro'dan ABD'yi çıldırtacak hamle!
    Maduro'dan ABD'yi çıldırtacak hamle!
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler
    Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler