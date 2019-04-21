Kayseri Spor Lisesi, Kız Futsal Takımı Türkiye finallerine gidiyor

Kayseri Spor Lisesi Kız Futsal takımı Okul Sporlar Futsal Gençler Türkiye Şampiyonluğunda mücadele etmeye hazırlanıyor.

Kayseri şampiyonu olduktan sonra ilk grup maçlarını Osmaniye’de oynayan Kayseri Spor Lisesi, burada aldığı şampiyonluğun ardından Türkiye yarı finallerinde Adıyaman’da mücadele etti.Kayseri ekibi bu grubu da namağlup şampiyon tamamlayarak Türkiye’de son 8 takım arasına kaldı. Sekiz takımın mücadele edeceği Türkiye finalleri Trabzon’da 24-28 Nisan tarihleri arasında oynanacak. Kayseri Spor Lisesi, Türkiye şampiyonu olabilmek için Ağrı Spor Lisesi, Aksaray Spor Lisesi, Bursa BTSO Celal Sönmez Spor Lisesi, İnegöl Spor Lisesi, Büyükçekmece Ruhi Sarıalp Spor Lisesi, Samsun Gülizar-Hasan Yılmaz Spor Lisesi ve Ordu Lisesi takımları ile karşılaşacak. Takımlar 4’erli iki gruba ayrılacak. Gruplarında ilk iki sırayı alan ekipler yarı finalde çapraz eşleşme ile karşılaşacak. Bu maçları kazananlar ise Türkiye finali oynamaya hak kazanacak.

Kayseri Spor Lisesi 23 Nisan Salı günü Kayseri’den ayrılarak Trabzon’a gidecek. Aynı gün fikstür çekimi ve şampiyonanın teknik toplantısı yapılacak.