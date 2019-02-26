Kayseri SMMMO Yönetim Kurulu Başkanı Tanrıöver, "Oda üyelerimiz genç yaşta hayatını kaybediyor"

Kayseri SMMMO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Tanrıöver, oda üyelerinin genç yaşta kalp ve benzeri rahatsızlıklar sonrasında mesleğin getirdiği yok, stres ve tempoya dayanamayarak hayatını kaybettiğini söyledi.

Kayseri SMMMO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Tanrıöver, "Önceki günlerde mesleğimizin getirmiş olduğu yüke, strese ve tempoya dayanamayan odamız üyelerinden Şaban Bilgen ve Orhan Özçandır kalp krizi geçirmiş ve Asım Tanrıseven vefat etmiştir. Önce, doktorunun dinlenme önerisine rağmen 18.02.2019 Pazartesi günü ofisinde yetiştirmek zorunda olduğu Geçici Vergi Beyannameleri düzenlerken masa başında kalp krizi geçirerek hayata veda eden meslek şehitlerimiz Mersin Odamızın Üyeleri İbrahim Bilsel; ardından Serkan Serpin’e, Eskişehir Odamızın üyesi Cemal Pekcan’a Allah’tan Rahmet diliyor, aynı durumda hastanede yatan Eskişehir Odamızın üyesi Süleyman Özmen Korç’ a acil şifalar diliyoruz" ifadesinde bulundu.

Kayseri SMMMO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Tanrıöver, "Birçok üyemiz bu ve benzeri hastalıklara yakalanmaktadır. Üyelerimizden vefat edenlere Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı, hasta olanlara acil şifalar diliyoruz. Angarya ve iş yükü stresi meslektaşların kronik hastalıkları haline gelen, Şeker, Kolesterol, Yüksek Tansiyon, Kalp Krizi, Beyin Kanamaları, Felç gibi ölümcül hastalıklarla ansızın aramızdan ayrılmalarına neden oluyor. Yatarak tedavi olduğu için işlerini takip edemeyen, beyannamelerini veremeyen veya geç veren meslektaşlarımızın sayısı ise tahmin edilenden çoktur. Buna birinci dereceden yakını yoğun bakımda yatan meslek mensubunun hastane koridorlarından yaptığı beyannameleri de üzülerek ekleyebiliriz" dedi.

Kayseri SMMMO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Tanrıöver, "Son yıllarda birçok meslek mensubu sağlık alanında kendilerini ihmal ediyorlar, bunun ana sebebi periyodik sürelere bağlanan evrakların GİB, SGK ve diğer Kamu kurumlarına süreli verilmesi, yukarıda yazdığımız sağlık sorunlarını tetikliyor.

Hastalık, Analık-Doğum, Yakınlarının vefatı, Evlenme, Tabi ve Doğal Afet(Deprem, sel, yangın) buna benzer mücbir sebeplerde orta da varlığını sürdürse bile, bu mücbir sebepler yasada olmadığı için maalesef meslek mensubuna uygulanmıyor. Meslek mensubu evlendiğinde mutlu gününde işi, Anne olduğunda işi, Eşi çocuk dünya getirdiğinde işi, Anası-babası ve yakını vefat ettiğinde cenaze de işi, İş yeri yansa da Deprem de yerle bir olsa da, sel götürse de işi ile birlikte yaşamak zorunda. Hatta vermesi gereken beyannamelerin son gününde vefat etse dahi işini yapamadığından dolayı müşterileri cezalarla karşı karşıya kalıyorlar.

Hiçbir vergi istisnası veya indirimi olmaksızın gece gündüz çalışan, Maliye teşkilatı ile Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ücretsiz personeli konumuna düşürülen, devlet teşvik ve kredisi kullanmaksızın uzun yıllar hizmet veren meslek mensuplarımız, arabuluculuk gibi asıl iştigal konularında dahi göz ardı edilmekte, ancak poşet uygulaması gibi işlemler bile meslek mensubunun üzerine bindirilerek günden güne kan kaybettirilmektedir.

Mesleğimizin zorluklarını, meslektaşın üzerine yüklenen, sorumlu olmadığı halde yapmak zorunda kaldığı işlerin fazlalığından dolayı, kendisine, ailesine, sosyalleşmeye ve en önemlisi sağlığına zaman ayıramayan meslektaşlarımızın daha iyi şartlarda çalışabilmesi için yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini yıllarca her türlü platformda dile getirdiğimiz halde her hangi bir düzenleme yapılmamıştır." dedi.