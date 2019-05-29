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Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası yönetimi Başkan Büyükkılıç’ı ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 15:10
Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası yönetimi Başkan Büyükkılıç’ı ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, genel kurulunu yaparak yeni yönetimini belirleyen Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkan ve yöneticileri ile bir süre görüştü. Ziyarette kurum ve kuruluşlara şehir için her şekilde destek vermeye hazır olduklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, turizmle ilgili de dikkat çekici açıklamalar yaptı.


Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanlığına seçilen Ali Yedikaya ve yeni oda yönetimi Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret ederek bir süre görüştü.Başkan Ali Yedikaya, yeni yönetim kurulu üyeleriyle ilgili bilgiler verdi. Başkan Büyükkılıç da,genel kurulda seçilen yönetimin Kayseri’ye güzel hizmetlere vesile olmasını temenni ederek, “Demokratik ortamda bir seçim yapılır ve seçim sonrası belirlenen yönetim hizmet için güzel bir gayretin içinde olur; ama en önemlisi kucaklayıcı bir tavır sergilemektir” dedi. Başkan Büyükkılıç, şehirle ilgili her konuda destek verebileceklerini de kaydetti.


CHARTER SEFERLERİ ARTACAK


Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın ziyaretinde turizmle ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Turizmle ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte şehrimizi gündeme taşıyacaklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, 2018-2019 kış sezonunda Rusya, Ukrayna ve Polonya’dan her hafta bir kez yapılan uçak seferlerinin artması için önemli çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 15:10
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