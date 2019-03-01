Kayseri Şeker’in rol model çalışmaları tarım ve hayvancılığın gelişmesine ışık tutacak

Kayseri’de tarım ve hayvancılığın gelişmesinde Kayseri Şekerin rol model çalışmaları ve sözleşmeli tarım konuları Kayseri Şeker’de görüşüldü.

Kayseri Şeker toplantı salonunda yapılan toplantıya; Kayseri Milletvekili ve Ak Parti Gurup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Kayseri Milletvekillerindenİsmail Emrah Karayel, İsmail Tamer, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar, Ak Parti İl Başkan Yardımcılarından Kerim Yalçın, Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hurşit Dede, Denetim Kurulu Üyelerinden Kaan Savruk, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez ve diğer yetkililer katıldı.

Toplantının açılış konuşmasında Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay öncelikle Şeker Pancarı tarımı ve Pancar çiftçileri için önem arz eden Şeker kotasında NBŞ oranının yüzde 2.5 seviyesine indirme kararından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hükümet üyelerine teşekkür etti. Başkan Akay; 2017 yılında çıkarılan bir kanunla 1 Mart 2019 itibarıyla yürürlüğe girenKayseri Şeker gibi kuruluşların halka açık şirketler statüsü kazanması ve SPK denetimlerine açılmasıyla ilgili olarak katkılarından dolayı AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’a sektör adına teşekkür etti ve 1 mart 2019-2020 Kampanya döneminde çiftçilerin ihtiyaçları olangübrenindağıtımına başlandığını haftaya mazot ihtiyaçları da karşılanarak kampanya döneminin başlamış olacağını belirtti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş da, Kayseri Şeker’in Kayseri’de tarıma dayalı en büyük sektörü olduğuna dikkat çekti ve Kayseri Şeker’in Tarım ve hayvancılık konusundaki bölgedeki rol model çalışmaları ve Pancar Şekeri üreticileri derneğinin kuruluşuna katkılarından dolayı Başkan Akay ve yöneticilereteşekkür etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç ise, "Kayserimizin olmazsa olmazı durumunda olan ve sadece Şeker pancarı ile değil diğer tarım ürünleri ve hayvancılık konularındaki yatırımlarıyla Kayseri, Sivas, Yozgat ve bölgeninbaş aktörlerinden olan, üreten, üreticiyi koruyan ve yüz akımız olan faaliyetleri yanında Belediyelerle de uyum içerisinde olan Kayseri ŞekerKayseri için bir kazanımdır. Bundan sonraki çalışmalarımızdı da aynı uyum içerisinde sürdüreceğimizi belirtmek istiyorum. Kayserimize kazanım sağlayacak her kuruma destek olarak onlarla birlikte hareket ederek şehrimizi birlikte yöneteceğiz. Kayseri Şeker ile birlikte projeler yaparak çalışmaları daha da geliştirerek ürünleri değerlendirme çalışmaları hatta ihracata yönelik alanlarda bile birlikte çok işler yapacağımıza inanıyorum" dedi.

Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel; "Kayserimiz için önem arz eden, tarım ve Hayvancılığın geliştirilmesine yönelik olarak yapılan toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kayseri Şeker’in şeker pancarı dışında yapmış olduğu faaliyetlerden olan tarım ve hayvancılığı tamamen bilimsel ölçekte ve ar-ge çalışmalarını yaparak yürütmektedir. Çiftçilerimize iyi tarımı öğretme konusunda da yaptığı çalışmalarla aynı zamanda bir okul görevi yürütmektedir.

Kayserimizin en önemli sanayi kuruluşlarından olan Kayseri Şeker Fabrikamız geçmişte olduğu gibi bugün de en önemli kuruluşu olma özelliğini korumaktadır. Bu nedenle Bizler de Kayseri Milletvekilleri, Belediye başkanları ve Siyasi kuruluşları olarak desteklerimizi ifade etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kayseri milletvekili İsmail Tamer de konuşmasında; "Kayseri’de tarım ve hayvancılığın gelişmesinde Kayseri Şekerin rol model çalışmaları ile ilgili olarak yapılan konuşmaların Şeker pancarı üreticileri ve diğer çiftçiler açısından da önemli olduğunu görmekteyiz. Emeği geçen katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. AyrıcaÖzelleştirme sonrası Kayseri Şeker’in bünyesine kattığı Turhal Şeker fabrikasındaki başarıları sonrası özelleştirmeninyüz akı olmasından dolayı datebrik ediyorum" dedi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da Kocasinan İlçesinde Kayseri’deki tarım, ziraat ve hayvancılık sektörünün yaklaşık yüzde yirmilik kısmının Kocasinan İlçesinde yapıldığına dikkat çekti ve Belediye olarak bizler de Çiftçilerimizin gelirlerini artırmak için farklı işbirliği projelerini Kayseri Şeker ile birlikte yürütebileceklerini söyledi.