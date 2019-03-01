0553 313 94 23

Kayseri Şeker’in rol model çalışmaları tarım ve hayvancılığın gelişmesine ışık tutacak

Kayseri’de tarım ve hayvancılığın gelişmesinde Kayseri Şekerin rol model çalışmaları ve sözleşmeli tarım konuları Kayseri Şeker’de görüşüldü.

01 Mart 2019 Cuma 12:53
Kayseri Şeker’in rol model çalışmaları tarım ve hayvancılığın gelişmesine ışık tutacak

Kayseri’de tarım ve hayvancılığın gelişmesinde Kayseri Şekerin rol model çalışmaları ve sözleşmeli tarım konuları Kayseri Şeker’de görüşüldü.



Kayseri Şeker toplantı salonunda yapılan toplantıya; Kayseri Milletvekili ve Ak Parti Gurup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Kayseri Milletvekillerindenİsmail Emrah Karayel, İsmail Tamer, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar, Ak Parti İl Başkan Yardımcılarından Kerim Yalçın, Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hurşit Dede, Denetim Kurulu Üyelerinden Kaan Savruk, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez ve diğer yetkililer katıldı.



Toplantının açılış konuşmasında Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay öncelikle Şeker Pancarı tarımı ve Pancar çiftçileri için önem arz eden Şeker kotasında NBŞ oranının yüzde 2.5 seviyesine indirme kararından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hükümet üyelerine teşekkür etti. Başkan Akay; 2017 yılında çıkarılan bir kanunla 1 Mart 2019 itibarıyla yürürlüğe girenKayseri Şeker gibi kuruluşların halka açık şirketler statüsü kazanması ve SPK denetimlerine açılmasıyla ilgili olarak katkılarından dolayı AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’a sektör adına teşekkür etti ve 1 mart 2019-2020 Kampanya döneminde çiftçilerin ihtiyaçları olangübrenindağıtımına başlandığını haftaya mazot ihtiyaçları da karşılanarak kampanya döneminin başlamış olacağını belirtti.



AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş da, Kayseri Şeker’in Kayseri’de tarıma dayalı en büyük sektörü olduğuna dikkat çekti ve Kayseri Şeker’in Tarım ve hayvancılık konusundaki bölgedeki rol model çalışmaları ve Pancar Şekeri üreticileri derneğinin kuruluşuna katkılarından dolayı Başkan Akay ve yöneticilereteşekkür etti.



Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç ise, "Kayserimizin olmazsa olmazı durumunda olan ve sadece Şeker pancarı ile değil diğer tarım ürünleri ve hayvancılık konularındaki yatırımlarıyla Kayseri, Sivas, Yozgat ve bölgeninbaş aktörlerinden olan, üreten, üreticiyi koruyan ve yüz akımız olan faaliyetleri yanında Belediyelerle de uyum içerisinde olan Kayseri ŞekerKayseri için bir kazanımdır. Bundan sonraki çalışmalarımızdı da aynı uyum içerisinde sürdüreceğimizi belirtmek istiyorum. Kayserimize kazanım sağlayacak her kuruma destek olarak onlarla birlikte hareket ederek şehrimizi birlikte yöneteceğiz. Kayseri Şeker ile birlikte projeler yaparak çalışmaları daha da geliştirerek ürünleri değerlendirme çalışmaları hatta ihracata yönelik alanlarda bile birlikte çok işler yapacağımıza inanıyorum" dedi.



Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel; "Kayserimiz için önem arz eden, tarım ve Hayvancılığın geliştirilmesine yönelik olarak yapılan toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kayseri Şeker’in şeker pancarı dışında yapmış olduğu faaliyetlerden olan tarım ve hayvancılığı tamamen bilimsel ölçekte ve ar-ge çalışmalarını yaparak yürütmektedir. Çiftçilerimize iyi tarımı öğretme konusunda da yaptığı çalışmalarla aynı zamanda bir okul görevi yürütmektedir.



Kayserimizin en önemli sanayi kuruluşlarından olan Kayseri Şeker Fabrikamız geçmişte olduğu gibi bugün de en önemli kuruluşu olma özelliğini korumaktadır. Bu nedenle Bizler de Kayseri Milletvekilleri, Belediye başkanları ve Siyasi kuruluşları olarak desteklerimizi ifade etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Kayseri milletvekili İsmail Tamer de konuşmasında; "Kayseri’de tarım ve hayvancılığın gelişmesinde Kayseri Şekerin rol model çalışmaları ile ilgili olarak yapılan konuşmaların Şeker pancarı üreticileri ve diğer çiftçiler açısından da önemli olduğunu görmekteyiz. Emeği geçen katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. AyrıcaÖzelleştirme sonrası Kayseri Şeker’in bünyesine kattığı Turhal Şeker fabrikasındaki başarıları sonrası özelleştirmeninyüz akı olmasından dolayı datebrik ediyorum" dedi.



Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da Kocasinan İlçesinde Kayseri’deki tarım, ziraat ve hayvancılık sektörünün yaklaşık yüzde yirmilik kısmının Kocasinan İlçesinde yapıldığına dikkat çekti ve Belediye olarak bizler de Çiftçilerimizin gelirlerini artırmak için farklı işbirliği projelerini Kayseri Şeker ile birlikte yürütebileceklerini söyledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 12:53
  1. doğa
  2. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yargıtay 14. Ceza Dairesi üyesi Mustafa Yıldırım vefat etti
    1. Yargıtay 14. Ceza Dairesi üyesi..
    2. (Özel) Başkan adayı: "Bütün mal..
    3. Türkiye Foto Muhabirleri Derneğinden..
    4. Başkan Altay e-mitingde Konyalılarla..
    5. İTO Başkanı Avdagiç: "KOBİ’ler üretim..
    6. CHP’li Sandal: "İşsizliği çözmek için..
    7. ILO'dan "Cinsiyete Dayalı Ücret..
    8. Amcasını öldürerek parçalara ayıran..
    9. Lapseki’de Cumhur İttifakı Aday..
    10. Almanya'da şubatta işsiz sayısı azaldı
    11. Sıkıldığınız dövmeden kurtulmak mümkün
    12. Borsa ilk yarıda düştü
    13. Ankara’da yoğun İran mesaisi
    14. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:..
    15. İl Müdürü Öztürk şampiyon sporcuları..
    16. Başsoy,Toplu Taşıma İşverenleri..
    17. Sahne sırası gençlerde
    18. SOLOTÜRK’ten fetih provası
    19. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat..
    20. Patlama yaralanan askere ziyaret
    21. Okul yönetimi ‘karanlık oda’..
    22. Derebucak’ta öğrencilere obeziteye..
    23. ‘Haydi sende oyna’ Twinning projesi..
    24. Avro Bölgesi'nde işsizlik ocakta..
    25. Bakan Varank: ’’Cumhurbaşkanımızın..
    26. Balıkesir’de Muhasebeciler Haftası..
    27. Sivas’ta boşanmalar arttı
    28. Şüpheli şahıs ve araçta silahlar ele..
    29. 8 yıl aradan sonra Türkiye’ye ait..
    30. Malatya Yeşilyurt Belediyespor’dan..
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!