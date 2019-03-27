Kayseri Şeker’e ’Tarımsal Araştırma Kuruluşu’ Belgesi

Kayseri Şeker Ar-Ge Merkezi, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünden’Özel Sektör Tarımsal Araştırma Kuruluşu Belgesi’ almayı başardı.

Kayseri Şeker Ar-Ge Merkezi tarafından, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne 12 Şubat 2019 tarihinde yapılan başvuru, yapılan değerlendirmeler sonucunda bir ay gibi kısa sürede Kayseri Şekerbitki çeşitlerinin, ıslahı, bulunması ve geliştirilmesi ile ilgili faaliyet gösterme yetkisine sahip oldu. Ülke genelinde 210 özel sektör kuruluşu arasında yer alan Kayseri Şeker, Tarımsal Araştırmalar kapsamında Tarla Bitkileri ve Sebze dalında Kayseri’de yetki belgesine sahip ikinci firma oldu. Kayseri Şeker Ar- Ge biriminde tarımsal ıslah projeleri kapsamında şeker pancarı tohum ıslahı çalışmaları devam ederken, Çerezlik Kabak Tohum Islahıprojesinde ise tescil aşamasına gelindiği belirtildi.