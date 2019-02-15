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Kayseri Şeker’den Turhal’da Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi

Kayseri Şeker tarafından Turhal Şeker Fabrikasında çalışan personellerden250 kişiye, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Farkındalık Eğitimi verildi.

15 Şubat 2019 Cuma 10:40
Kayseri Şeker’den Turhal’da Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi

Kayseri Şeker tarafından Turhal Şeker Fabrikasında çalışan personellerden250 kişiye, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Farkındalık Eğitimi verildi.


Kayseri şeker, sadece çalışanları ile değil çiftçileri, müşterileri ve tedarikçileri ile birlikte bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliğine ilişkin güven ortamının oluşturulması için Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin kurulması ve devam ettirilmesiçalışmalarına hız veriyor.


Bu kapsamda Turhal Şeker ve Mamulleri Entegre Tesisinde 250 personele TS EN ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Farkındalık eğitimi verildiği belirtildi.


Kalite Yönetim ve Eğitim Müdürlüğü ile Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü tarafından verilen eğitimde; Temiz masa temiz ekran politikası, Şifre Politikası, Bilgilerin korunması ve paylaşımında dikkat edilmesi gereken hususlar, Zararlı ve lisanssız uygulamaların kullanılmaması, Yetkisiz erişimler, Bilgi güvenliği ihlali durumunda yapılması gerekenler, çalışanlarımızdan beklentiler gibi konular anlatılarak farkındalığın oluşması sağlanmıştır.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 10:40
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