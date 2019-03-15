Kayseri Şeker’den Tokat-Niksar’da tarla günü etkinliği

Kayseri Şeker, 2019-2020 Pancar Kampanya döneminin ilk tarla günü etkinliğini Tokat’ın Niksar İlçesinde düzenledi. Etkinlik sonrasında Pancar tohumları dualar eşliğinde toprakla buluştu.

İlçeye bağlı Çengelli köyünde yapılan tarla günü etkinliğine, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Yönetim Kurulu üyelerindenHalis Lektemur, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdür yardımcılarından Kazım Duygulu, Turhal Şeker Fabrikası Müdürü Hulusi Yüksel, Turhal Şeker Fabrikası Ziraat Koordinatörü Burhanettin Türkaslan, Çiftçi Koordinatörü Salih Yoka, Niksar Ziraat Odası Başkanı Ömer Yeteroğlu, Niksar Bölge çalışanları, Çengelli Köyüve civar köylerden çiftçilerkatıldı. Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay tarla gününde yapmış olduğu konuşmada; "Türkiye’de özellikle son zamanlarda ürünlerle ilgili yaşanan sıkıntılar nedeniyle üretimin ne kadar önemli olduğu bir kez daha kendisini göstermiş oldu. Onun içinçiftçinin işini başarılı bir şekilde sürdürmesi, Türkiye’nin geleceği veihtiyaçları açısından da önemlidir. Biz de çiftçimize bu önemli işinde elimizden geldiği kadar katkı sağlıyoruz" dedi. Başkan Akay sözlerini şöyle sürdürdü;

"Ağaçların yeşerdiği, toprağın ısındığı güzel bir bahar gününde biz de pancar tohumlarını toprak ile buluşturmak için Niksar İlçemizde Çengelli Köyünde toplanmış bulunuyoruz. Biz Kayseri Şeker olarak çiftçinin bu işini ve her işini önemsiyoruz. Çünkü üretime ve helal kazanca atılan bir adım bizim için değerlidir. Bu işleri önemsediğimizi göstermek için de bu törenleri yapıyoruz. Daha önce Kayseri’de, Sivas’ta, Yozgat’ta bu törenleri yapmıştık. Bu sene ilk defa Niksar’da bu ekim törenini gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu vesile ile Niksar’ın Çengelli Köyü çiftçilerimize teşekkür ediyorum. Allah işlerini rast getirsin inşallah bereketli olsun"

Niksar Ziraat Odası Başkanı Ömer Yeteroğlu da Kayseri Şeker2in çiftçilerin taleplerini anında karşıladığını ifade ederek; "Üretimin en önemli ayağı arz ve talebin anında karşılanmasıdır. Çiftçilerimizin Kayseri şekerden talepleri anında karşılanıyor ve çiftçilerimizKayseri Şeker’de beklediği istikrarıgörüyor. Bu nedenle Niksar Ovasında Şeker pancarı tarımına talep artıyor. Kayseri Şeker’in Turhal Şeker Fabrikasını bünyesine katmasıyla birlikte ilçemizde şeker pancarı üretimi ikiye katlamış durumdadır. Bundan sonraki sürecin bu şekildedevam etmesi durumunda 15-20 yıl önceki üretimlerimizi yenidenyakalayacağımıza inanıyoruz. Kayseri Şeker’in personeli işi iyi biliyor. Biz çiftçilerin talepleri anında karşılanıyor. Teknik personel, işi bildiğinden dolayı sahada kendilerini gösteriyorlar tarlalarımıza gelerek tarlamızda ürünümüzün daha iyi yetişmesi ile ilgili olarak uygulamalar yapıyorlar bu nedenle pancar tarımına da talepte çok fazla artış oldu. İlerleyen zamanlarda Kayseri deki arazilerden daha fazla Niksar ovasında ekimin olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Tarla sahibi Naci Güleç de 15 yıldır pancar ekicisi olduğunu dile getirerek; "Kayseri Şeker Turhal Şeker Fabrikasını aldıktan sonra şeker pancarı tarımında çok büyük kolaylıklar oluştu. En büyük değişiklik de pancarlarımızın tarladan alınması oldu. Önceleri 15-20 dönüm ekim yapıyorduk. Şimdi herkes daha çok ekmeye başladı" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmalar sonrasında pancar tohumları dualar eşliğinde toprakla buluştu. Ekim sonrasında çiftçilere bir de tarlada köy kahvaltısı ikram edildi.