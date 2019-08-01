0553 313 94 23

Kayseri Şeker’den Tarihi Genel Kurul

Kayseri Şeker Fabrikasının 64 ncü Olağan Genel Kurulu 31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yapıldı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 12:57
Kayseri Şeker’den Tarihi Genel Kurul

Kayseri Şeker Fabrikasının 64 ncü Olağan Genel Kurulu 31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yapıldı.


Kayseri Şeker Fabrikası 15 Temmuz Şehitleri Konferans salonunda yapılan Genel Kurulda,Yönetim KurulunaSPK onaylı üç bağımsız Yönetim Kurulu üyesi ile Kayseri Şeker’de %11 lik hissesi bulunanTürkiye Varlık Fonunu temsilen de bir üye de dahil edildi ve böyleceGenel Kurul Kayseri Şeker tarihindeilklere de vesile oldu.Genel Kurula Ticaret Bakanlığı temsilcisi, Türkiye Varlık Fonu temsilcisi Tarık Tekin, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Pancar Kooperatifleri temsilcisi ve Pankobirlik İşletmeler Müdürü Eşref Dikmen, Elazığ Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Kaya, Elbistan Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Temsilcisi Muhsin Yılmaz ile diğer hissedarların temsilcileri de katıldı.


2018 yılında Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre; “Pay sayısı en az 500 olan kooperatiflerin veya kendisine ortak olan kooperatiflerin pay sahibi sayısı en az 500 olan kooperatif birliklerinin veya kooperatif birliklerinin yönetim kontrolüne sahip olduğu ve yıllık en az 50 milyon Türk lirası satış yapmış anonim ortaklıkların payları halka arz edilmiş sayılır” denilmektedir.


Bu bağlamda, son 10 yılda mali anlamda büyük bir değişim yaşayan ve geçen yıl özelleştirme ihalesi sonucunda bünyesine kattığı Turhal Şeker fabrikasıile faaliyet alanını genişleten Kayseri Şeker, aynı zamanda halka arz için gerekli alt yapı çalışmalarını da bir bir hayata geçiriyor. Kayseri Şeker’in halka açık şirket haline gelmesi, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu ile hisselerin Borsa İstanbul’da alınıp satılabilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun denetimine tâbi hale gelmesiyle daha profesyonel bir yönetim anlayışına sahip olunacağı belirtildi.01.05.2018-30.04.2019dönemini kapsayan 2018 yılı faaliyet raporunun görüşüldüğü Kayseri Şeker 64. Olağan Genel Kurulunda konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; 64 ncüsüdüzenlenen Kayseri ŞekerOlağan Genel Kurulu içerisinde biz de 9. Genel kurulu birlikte idrak ediyoruz. Bu da bizim için tabi ayrı bir gurur vesilesi bunu bu şekilde ifade etmek istiyorum. Bu Genel Kurulu idrak ederken tabi 2011 yılını bir taraftan düşünmek zorundayız. 2011 yılında Kayseri Şeker Fabrikasını batak noktasında teslim aldığımızda yaptığımız genel kurul kolay bir genel kurul değildi. Ağır bir yükün altına yeni girilmişti ve yükün taşınması gerekiyordu bu güzide tesisin kurtarılması gerekiyordu. O sorumluluğu o zaman almıştık şimdi aradan geçen bu kadarzaman içerisinde 2011 yılından sonra en zor yıl hangisi diye düşünecek olursak 2018 yılı diye rahatlıkla ifade edebilirim.2018 yılı Türkiye’de tarım sektörü, şeker sektörü, pancar çiftçisi, pancar kooperatifleri açısından da oldukça zor geçti. Burada, genel ekonomik şartlardan etkilenen durumlar dışında tarım sektörünün içinde bulunduğu şartlardan etkilenen durumlar da var. Ama tabi şeker fabrikalarının özelleştirme sürecinin yaşanmış olmasından kaynaklanan problemleri de beraberinde hissettik ve yaşadık. 2018 yılı nisan ayında on tane şeker fabrikasının özelleştirme ihalesi yapıldı ve teslim edilmeye başlandı. Teslim edilen fabrikalar yeni sahiplerinin elinde ve çiftçinin de tedirginliği içindezor şartlarda üretime başladı.


Biz de bu çerçevede Kayseri Şeker Fabrikası olarak Turhal Şeker Fabrikasını bünyemize kattık bu bizim için bir gurur vesilesi Turhal Şeker Fabrikasını almak önemli bir adımdı, bunu başarabildiğimiz için kendimizi mutlu ve gururlu hissediyoruz. Allaha da şükrediyoruz böyle bir başarıyı bize nasip ettiği için gönül isterdi ki bizimki gibi kooperatif kuruluşları, kooperatifler, pancar kooperatifleri, pancar çiftçileri diğer özelleşen fabrikalara talip olsunlar onlar da alsınlar gönlümüz isterdi ya da keşke gücümüz yetseydi de biz daha fazlasını alsaydık diye içimden geçirmiyor değilim ama maalesef süreç bu şekilde olmadı.


Sektöre yeni giren kuruluşların elinde bu fabrikalar, faaliyet yapmak durumunda kaldı. Bu da pancar çiftçisi açısından zor bir süreçti. Sektör açısından da zorlukları beraberinde getirdi çünkü işi henüz bilmeyen bu sektörün yapısını henüz bilmeyen kuruluşlar elinde pancar çiftçisi de bir takım zorlukları sıkıntıları gidermek konusunda daha fazla sıkıntılarla karşı karşıya kaldılar.


Televizyon programlarına ya da haberlere konu edildi. pek çok yerde yaşanan sorunlar vebu sorunlarla birlikte tabi sektörün büyük kuruluşları da farklı politikalar ortaya koymak durumunda oldular.


Bu farklı politikalar maalesef şu şekilde tezahür etti. herkes bir an önce başının çaresine bakmak elindeki şekeri bir an önce satmak ya da işte kendisine uygun olan kriterlere göre satmak gibi bir politika uyguladılar. kimi 12-14 ay vadelerle şekerini sattı kimisi %10-11-12 ıskontolarla şeker satmak durumunda kaldı.Biz bu zorlukları bu sıkıntıları yaşayacağımızı bildiğimiz için Kayseri Şeker olarak şunu en başta deklereettik ve dedik ki biz hiçbir şekilde bu sene ıskonto uygulamayacağız dedik.Kayseri Şekerin de tarihinde muhtemelen iskontosuz şeker satışı yapıldığı ilk yılı geçen sene yaşamış olduk.


Geçtiğimiz sezondaher şeye zam gelmesine rağmen şekere zam gelmedi.Çiftçinin halini bir düşünün, akaryakıta, gübreye, tohuma, ilaca, makina ve teçhizata, işçiliklere her şeye zam geldi. Ama Çiftçinin girdilerdeki artışı karşılayacakbir gelir elde etmesi lazım. Zam verilmeden bu işin sürdürülebilirliğinin mümkün olmadığı göz önüne alınarak sektörde liderlik yapacak kuruluşa, öncü adıma ihtiyaç olduğunu görerek bu sorumluluğu da üzerine alan Kayseri Şeker bu öncü adımı attı. Böylece sektörde Kayseri Şeker, sektörde bir ilki daha yaşattı ve Türk Şekerin dışında şeker satışına zam yapan ilk kuruluş olma özelliğini de geçen sene gerçekleştirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 12:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fikret Orman: "Camiamızı yeniden kupalarla mutlu edeceğimize yürekten inanıyorum"
    1. Fikret Orman: "Camiamızı yeniden..
    2. Diyarbakır'da bir milyon 289 bin kök..
    3. Gebze Belediyesi dört ayda 67 milyon..
    4. AVM Ciro Endeksi, Haziran'da yüzde..
    5. İstanbul Valiliğinden 'düzensiz göçle..
    6. ’Tokat’ı sev, Tokat’ta üret, Tokat’ta..
    7. VakıfBank kredi faiz oranlarını indirdi
    8. CHP Giresun İl Başkanı Bilge: “Fiyat..
    9. Alageyik, Ormanya’da hayata tutundu
    10. Özbekistan ve Kırgızistan’ın ikili..
    11. Fikret Orman: Camiamızı yeniden..
    12. Ankara-Sivas YHT Projesi 2020’de..
    13. ABD'de rafineri tesisinde yangın
    14. Obi Mikel ve Ekuban’a özel antrenman
    15. Erzincan protokolü ilçelerde..
    16. “Vali, kaymakam, hakim, savcı..
    17. Tarihi Arasta yeniden canlanıyor
    18. Rektör Çapak, “Çok iyi yerdeyiz,..
    19. Tyler Boyd: "Beşiktaş benim için büyük..
    20. "Mağaza açılışları istihdamı büyüttü"
    21. ATO Başkanı Baran: “Faiz indiriminde..
    22. ABD ile Taliban arasında anlaşma..
    23. Bu kurbanlıklar ahırda değil, doğada..
    24. Gözler Beştepe'de! Kritik toplantı..
    25. Somali Cumhurbaşkanı Fermacu ABD..
    26. Kadın girişimciler Dr. Faruk Özlü ile..
    27. 17 vatandaşın engelini kaldırdılar
    28. Caretta Caretta alanında drift atan..
    29. Didim Barış Şenlikleri’nin ön..
    30. Gazze’de trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
    Berat Albayrak'tan kabine değişikliği açıklaması!
    Berat Albayrak'tan kabine değişikliği açıklaması!
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'

    Günün Karikatürü

    01 Ağustos 2019
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'