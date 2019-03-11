Kayseri Şeker’den pancar çiftçisine mazot avansı

Kayseri Şeker tarafından2019-2020kampanya dönemindekiekim ve çapa faaliyetleri için pancar ekicilerine mazot avansı verilmeye başlandı.

Kayseri Şeker ilesözleşmeli pancar ekimi yapan çiftçilere, ekimve çapa için mart ayındaton başına 1.5 litre olmak üzere 3 Milyon litre mazot avansı sağlanacağı belirtildi.

Kampanya dönemi içerisinde ayrıca; sulama için Temmuz ayında vesöküm için eylül ayında olmak üzere iki safer dahayine ton başına 1.5 litre olmak üzeretoplamdaüç seferde yaklaşık dokuz Milyon litremazot avansı verilecek olması çiftçiler tarafından memnuniyetle karşılandı.