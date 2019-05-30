Kayseri Şeker’den çiftçisine bayram avansı Ramazan Bayramı öncesinde Kayseri Şeker, yarın çiftçilerine Bayram Avansı ödeyecek.

Ramazan Bayramı öncesinde Kayseri Şeker, yarın çiftçilerine Bayram Avansı ödeyecek.

Kayseri, Yozgat, Tokat ve Sivas Bölgesi’nden 15 bin çiftçiye yaklaşık 9 milyon lira Bayram Avansı ödenecek. 3 TL/ton şeklinde yapılacak ödemeler, İş Bankası, Vakıf Bank, Ziraat Bankası,Deniz Bank ve Şeker Bank üzerinden gerçekleştirilecek. Tüm çiftçilerin Ramazan Bayramı’nı kutlayan Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay; "Çiftçilerimizin Bayram’da sıkıntı yaşamamaları için yarın itibariyle Bayram Avanslarını ödeyeceğiz. Kayseri Şeker her zaman çiftçisinin yanında olmaya devam edecek. Çiftçilerimiz bayram avanslarını güle güle harcasınlar" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.