0553 313 94 23

Kayseri Şeker’den çiftçisine bayram avansı

Ramazan Bayramı öncesinde Kayseri Şeker, yarın çiftçilerine Bayram Avansı ödeyecek.

30 Mayıs 2019 Perşembe 16:50
Kayseri Şeker’den çiftçisine bayram avansı

Ramazan Bayramı öncesinde Kayseri Şeker, yarın çiftçilerine Bayram Avansı ödeyecek.


Kayseri, Yozgat, Tokat ve Sivas Bölgesi’nden 15 bin çiftçiye yaklaşık 9 milyon lira Bayram Avansı ödenecek. 3 TL/ton şeklinde yapılacak ödemeler, İş Bankası, Vakıf Bank, Ziraat Bankası,Deniz Bank ve Şeker Bank üzerinden gerçekleştirilecek. Tüm çiftçilerin Ramazan Bayramı’nı kutlayan Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay; "Çiftçilerimizin Bayram’da sıkıntı yaşamamaları için yarın itibariyle Bayram Avanslarını ödeyeceğiz. Kayseri Şeker her zaman çiftçisinin yanında olmaya devam edecek. Çiftçilerimiz bayram avanslarını güle güle harcasınlar" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 16:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kadir Gecesi yarın idrak edilecek
    1. Kadir Gecesi yarın idrak edilecek
    2. Ekmek pişirirken sıçrayan kıvılcım ev..
    3. Kushner'in İsrail ziyareti erken seçim..
    4. Çin’de inşaat halindeki bina çöktü: 2..
    5. Velilerle geleneksel iftar buluşması..
    6. Sigara vermeyince pompalı tüfekle..
    7. Malatya’da 6 bin 170 paket kaçak..
    8. Erzurum'da 166 Kıbrıs gazisine madalya..
    9. Yaşlı çift Ramazan Bayramı öncesi..
    10. Altının kilogramı 242 bin liraya..
    11. KPSS davası sanıklarına istenen ceza..
    12. Esenyurt’ta küçük kıza çarpıp ağır..
    13. 2010 yılında yapılan KPSS sorularının..
    14. PFDK'den Hasan Şaş'a 8 maç ceza
    15. Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi
    16. Kayıp balıkçı 8 gündür aranıyor
    17. Sevgilisinin ‘ayrılalım’ demesinin..
    18. İzmit’in dört bir yanında çalışmalar..
    19. Yaşlı karı koca bayram öncesi evsiz..
    20. "Çeşme’de her misafirimiz bütçesine..
    21. Yargı Reformu Strateji Belgesi
    22. İTO Başkanı Avdagiç: "Öngörülebilir..
    23. Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan..
    24. İstanbul'da Dünya Kudüs Günü..
    25. Kayseri Şeker’den çiftçisine bayram..
    26. Damadını öldüren kayınbabaya müebbet..
    27. Ford Trucks, Avrupa’daki büyümesine..
    28. Erdoğan açıkladı! Feyzioğlu böyle mest..
    29. Voleybol Küçük Erkekler ve Kızlar..
    30. Kadının tüfekle vurulmasında 2..
    Eski CHP'li o isim parti kuruyor! Tarih verdi...
    Eski CHP'li o isim parti kuruyor! Tarih verdi...
    Neyi gizliyorsun Ekrem?
    Neyi gizliyorsun Ekrem?
    CHP’nin adayına açık sorular
    CHP’nin adayına açık sorular
    Emekli hâkim ve iki avukat kızını cin çarptı
    Emekli hâkim ve iki avukat kızını cin çarptı
    Sapkın Pedofili yazarı Şevki’den itiraf gibi açıklama: Ben onu eğer yaşamazsam, yazamam
    Sapkın Pedofili yazarı Şevki’den itiraf gibi açıklama: Ben onu eğer yaşamazsam, yazamam

    Günün Karikatürü

    30 Mayıs 2019
    Ekrem İmamoğlu’nun tokatladığı vatandaş konuştu!
    Ekrem İmamoğlu’nun tokatladığı vatandaş konuştu!
    Milli füze BORA Yunanistan'ı korkuttu... 'Atina, Selanik Tehdit altındayız'
    Milli füze BORA Yunanistan'ı korkuttu... 'Atina, Selanik Tehdit altındayız'