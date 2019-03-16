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Kayseri Şeker’den Amasya Köylerinde Tarla Günü Etkinliği

Kayseri Şeker tarla günü etkinlikleri, Turhal Şeker Fabrikası ile sözleşmeli pancar ekimi yapan Amasya Merkeze bağlı 8 Köyü temsilen Yolyanı Köyünde yapıldı.

16 Mart 2019 Cumartesi 11:49
Kayseri Şeker’den Amasya Köylerinde Tarla Günü Etkinliği

Kayseri Şeker tarla günü etkinlikleri, Turhal Şeker Fabrikası ile sözleşmeli pancar ekimi yapan Amasya Merkeze bağlı 8 Köyü temsilen Yolyanı Köyünde yapıldı.



Kayseri Şeker tarla gününde; Turhal Şeker Fabrikası ile sözleşmeli pancar ekimi yapan Amasya İline bağlı Yolyanı, Halifeli, Karaali, Sarımeşe, ezinepazar, eski kızılca, uygur ve tatar köyleri olmak üzere sekiz köy çiftçilerinin katılımıyla Yolyanı köyünde Bahtiyar Dişli’nin tarlasında Pancar tohumları dualar eşliğinde toprakla buluştu.



Tarla günü etkinliğine, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Yönetim Kurulu üyelerinden Halis Lektemur, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdür yardımcılarından Kazım Duygulu, Turhal Şeker Fabrikası Müdürü Hulusi Yüksel, Turhal Şeker Fabrikası Ziraat Koordinatörü Burhanettin Türkaslan, Çiftçi Koordinatörü Salih Yoka, ve Amasya Merkeze bağlı civar köylerden çiftçiler katıldı.



Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay tarla gününde yapmış olduğu konuşmada; “Çiftçi kazanmadan, Çiftçi üretmeden Türkiye’nin gelişmesi ve kalkınması mümkün değildir. Onun için hep birlikte İnşallah üretim işini başarılı bir şekilde gerçekleştirmeliyiz” dedi.



Başkan Akay sözlerini şöyle sürdürdü;

 

“Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz derler. Biz de Kayseri Şeker ekibi olarak Turhal Şeker Fabrikamız ile sözleşmeli pancar ekimi yapan Amasya’ya bağlı yolyanı köyünde çiftçilerimizle pancar ekim faaliyeti için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Öncelikle Allahtan bereket ve bol kazançlar diliyoruz. Biz bu işi yıllardır Kayseri, Yozgat ve Sivas’ta yapıyoruz. Bu sene Allah kısmet etti. Dün Niksar tarafında pancar tohumlarını toprak ile dualar eşliğinde buluşturduk bu gün de burada yapıyoruz. Bizim için Çiftçinin işi, aşı çok değerlidir bu çerçevede çiftçimizin hem işine hem aşına destek sağlamak adına sembolik de olsa bu tür etkinlikleri yapmak suretiyle Çiftçimizin üretim faaliyetinin herkes tarafından bilinip fark edilsin ve destek verilsin istiyoruz. Türkiye’nin son aylarda tarım ve tarımsal ürünlerle ilgili sıkıntıları dikkate aldığımızda çiftçin ne kadar önemli olduğu, üretimin ne kadar önemli olduğu daha net bir şekilde anlaşılmaktadır. Üretim yapmak kolay bir iş değildir. Üretim yapmak zor, zahmetli ve meşakkatli bir iştir. Çiftçinin imkanları kısıtlıdır. Çiftçimiz üretimi zor şartlarda yapıyor. Bu nedenle çiftçimizin elinden tutularak ihtiyaçlarının zamanında, yeterince ve gerektiği şekilde karşılanması lazım. İşte biz Kayseri Şeker olarak çiftçimizin yaptığı işi önemsemenin yanında bu çerçevede çiftçilerimizin işlerini kolaylaştırma ve ihtiyaçlarını karşılama noktasında da elimizden geldiği kadar katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu nedenle buradayız. Allah bereketlendirsin.”



Yapılan konuşmalar sonrasında pancar tohumları dualar eşliğinde toprakla buluştu. Ekim sonrasında çiftçilere tarla başında meşhur ezine tel peynirli bir de köy kahvaltısı ikram edildi.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 11:49
  1. Yozgat
  2. Sivas
  3. Kayseri
  4. Amasya
  5. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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