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Kayseri Şeker’den, 15 Firma İle Sürdürülebilir Tarım Çalışması

Kayseri Şeker 2019 yılında 15 tarımsal ticari firma ile sürdürülebilir tarım ve demonstrasyon çalışmalarını başlattı.

25 Haziran 2019 Salı 12:56
Kayseri Şeker’den, 15 Firma İle Sürdürülebilir Tarım Çalışması

Kayseri Şeker 2019 yılında 15 tarımsal ticari firma ile sürdürülebilir tarım ve demonstrasyon çalışmalarını başlattı.


Kayseri Şeker tarafından, 2019-2020 kampanya dönemi öncesindedemonstrasyon sahasında sektördeki tohum, gübre, ilaç ve sulama yönünden en son gelişmelerin çiftçi ve sektörle buluşmasının sağlanacağı belirtildi. Yapılan çalışmalar sonucunda, şeker pancarı tarımı için en verimli tohum, gübre, ilaç ve sulama sistemleri tespit edilerek, raporlama yanında en kaliteli tohum, ilaç ve gübreyi bir araya getirerek çiftçi gelirini, verimliliğini ve fabrika karlılığını artırmanın yanındamilli gelire de katkı sağlamaya çalışılıyor. Bu kapsamda Kayseri Şekeri’in, sektöründe söz sahibi olan 4tohum firması, 4 ilaç firması, 8 gübre firması, 1 sulama firması olmak üzere 15 firma ile 2019 yılı demonstrasyon çalışmalarını, 40 dekar arazide,3’ü ziraat mühendisi olmak üzere 6 personel ile yürütmekte olduğu belirtildi. 3. Kayseri Şekerdemonstrasyon çalışmalarına bu seneye mahsus ilave olarak pancar tarımında dijital teknoloji, uydu sistemleri aracılığıyla rekolte tahmini, hastalıklar için erken tahmin ve uyarı sistemlerinin geliştirilmesi gibi çalışmalarda yapan bir firmanın çalışmaları ile de desteklenme çalışmalarının sürdürülmekte olduğu belirtildi.


Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, “Kayseri Şeker Fabrikası arazisinde bu sene3.’sü düzenlenecek olan tarla günleri vesilesi ile sektördeki tohum, gübre, ilaç ve sulama yönünden en son gelişmelerin çiftçi ve sektörle buluşması için hazırlıklar başlatılmıştır. Şeker pancarında karlılığın nihai amacı üreticiye daha verimli pancar çeşitleri, daha kaliteli gübre, daha iyi sulama imkânları tavsiyesi ve teminidir. Bunların, yani verim ve kalitenin yükselmesi ile şirketimizin dekara şeker verimi artacağı için karlılığa direk ve pozitif bir etkisi olacaktır" dedi.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 12:56
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