Kayseri Şeker, pancar ekimini Niksar’dan başlattı 2019-20120 Şeker Pancarı Kampanya dönemi için Kayseri Şeker’e aitTurhal Şeker Fabrikası ile sözleşmeli pancar ekimi yapan Niksarlı çiftçiler Pancar tohumlarını toprak ile buluşturmaya başladılar.

2019-20120 Şeker Pancarı Kampanya dönemi için Kayseri Şeker’e aitTurhal Şeker Fabrikası ile sözleşmeli pancar ekimi yapan Niksarlı çiftçiler Pancar tohumlarını toprak ile buluşturmaya başladılar.

Niksar Bölgesinde Ormancık Köyünden pancar ekicisi İsmail Şencer’in Baharın müjdecisi Cemre’nin5 Mart’ta toprağa düşmesiyle birliktePancar tohumlarını toprak ile buluşturması, Cemre toprağa düştü pancar tohumları toprak ile buluştu diyeyorumlandı.

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