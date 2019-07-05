Kayseri Şeker Lisanslı Depolarına 2019 Ürünlerinin Alımını Başlattı

Kayseri Şeker’e ait Yozgat Boğazlıyan, Sivas Şarkışla ve Develi bölgelerindeki lisanslı depolara 2019 yılı ürün alımlarına başlandığı belirtildi.

Lisanslı depolara artan taleplerden ve depoların yüzde 100 doluluk oranı ile hizmet vermesinden duyulan memnuniyeti dile getiren Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, “2019 kampanya dönemi için lisanslı depolara ilk olarak arpa alımı ile başlanmıştır. 80 bin ton kapasitesi ve 2016 yılında hizmete başlayan Kayseri Şeker lisanslı depolarımıza her geçen gün bölge çiftçilerinden artan ilgi sayesinde yüzde yüz doluluk oranında faaliyet göstermektedir” dedi.

Çiftçilere ürün bedellerinin peşin olarak ödendiğini söyleyen Akay, “Kayseri Şeker’e ait Lisanslı depolarımıza ürün teslim eden çiftçilerimize, ürün bedelleri peşin ödeme yapılırken, 25 TL/TON nakliye desteği, analiz desteği yanı sıra borsa, Bağkur, KDV, stopaj vergilerinden muaf olması sayesindeçiftçilerimize ek gelir de sağlanmaktadır” ifadelerini kullandı. Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, arz nedeniyle oluşan fiyat düşüşlerinin de önleneceğini söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Ayrıca lisanslı depolarda, ürün kalitesinin korunması ile milli ekonomiye de katkısı sağlanıyor. Bölge çiftçileri tarafından elde edilen tarım ürünlerinin hasat dönemlerinde arz yığılması nedeniyle oluşan fiyat düşüşleri önlenirken piyasanın dengelenmesi, özellikle finansman sıkıntısı çeken küçük çiftçiler açısından Lisanslı depolara olan önemi her geçen gün artıyor.”