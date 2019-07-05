0553 313 94 23

Kayseri Şeker Lisanslı Depolarına 2019 Ürünlerinin Alımını Başlattı

Kayseri Şeker’e ait Yozgat Boğazlıyan, Sivas Şarkışla ve Develi bölgelerindeki lisanslı depolara 2019 yılı ürün alımlarına başlandığı belirtildi.

05 Temmuz 2019 Cuma 11:38
Kayseri Şeker Lisanslı Depolarına 2019 Ürünlerinin Alımını Başlattı

Kayseri Şeker’e ait Yozgat Boğazlıyan, Sivas Şarkışla ve Develi bölgelerindeki lisanslı depolara 2019 yılı ürün alımlarına başlandığı belirtildi.


Lisanslı depolara artan taleplerden ve depoların yüzde 100 doluluk oranı ile hizmet vermesinden duyulan memnuniyeti dile getiren Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, “2019 kampanya dönemi için lisanslı depolara ilk olarak arpa alımı ile başlanmıştır. 80 bin ton kapasitesi ve 2016 yılında hizmete başlayan Kayseri Şeker lisanslı depolarımıza her geçen gün bölge çiftçilerinden artan ilgi sayesinde yüzde yüz doluluk oranında faaliyet göstermektedir” dedi.


Çiftçilere ürün bedellerinin peşin olarak ödendiğini söyleyen Akay, “Kayseri Şeker’e ait Lisanslı depolarımıza ürün teslim eden çiftçilerimize, ürün bedelleri peşin ödeme yapılırken, 25 TL/TON nakliye desteği, analiz desteği yanı sıra borsa, Bağkur, KDV, stopaj vergilerinden muaf olması sayesindeçiftçilerimize ek gelir de sağlanmaktadır” ifadelerini kullandı. Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, arz nedeniyle oluşan fiyat düşüşlerinin de önleneceğini söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:


“Ayrıca lisanslı depolarda, ürün kalitesinin korunması ile milli ekonomiye de katkısı sağlanıyor. Bölge çiftçileri tarafından elde edilen tarım ürünlerinin hasat dönemlerinde arz yığılması nedeniyle oluşan fiyat düşüşleri önlenirken piyasanın dengelenmesi, özellikle finansman sıkıntısı çeken küçük çiftçiler açısından Lisanslı depolara olan önemi her geçen gün artıyor.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 11:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    22 saatin ardından dinlenirken bulundu
    1. 22 saatin ardından dinlenirken bulundu
    2. Şatilla Mülteci Kampı'ndaki "Filistin..
    3. İstanbul Üniversitesi–Cerrahpaşa..
    4. İlk hacı adayları dualarla uğurlandı
    5. Afganistan'daki FETÖ'ye ait 5 okul..
    6. Oğulcan Çağlayan'dan Gazişehir..
    7. Tıbbi bitki yetiştirilmesi için..
    8. Rehabilitasyon için başladığı paletli..
    9. Fransız ekibinden dev rakam! Transfer..
    10. Osmaniye'de DEAŞ operasyonu
    11. Türkiye'de yapılan ankette ABD detayı!..
    12. Türk Youtuber S-400 füzesinin içine..
    13. Diyarbakır’da tarladaki yangın hayatı..
    14. Endüstriyel işbirliği için imzalar..
    15. Özbek iş dünyasından Dündar’a ziyaret
    16. Elektrik akımın kapılan atmaca tedavi..
    17. Uzmanlar artık üç değil iki öğün..
    18. İBB'de Genel Sekreterlik görevine o..
    19. İki altın kemerli Kırkpınar ağası,..
    20. Osmangazi yollarına makyaj
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı

    Günün Karikatürü

    5 Temmuz 2019
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"