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Seçim 2019 Sayfası

Kayseri Şeker ICAFOP- 2019 Konferansında

3.

19 Nisan 2019 Cuma 09:38
Kayseri Şeker ICAFOP- 2019 Konferansında

3. Uluslararası Tarım, Gıda, Veteriner ve Eczacılık Bilimleri Konferansı’ (ICAFOP 2019) 16-18 Nisan 2019 tarihlerinde Trabzon’da düzenlendi.


Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Giresun Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen. ICAFOP-2019 Konferansına Kayseri Şeker Ar-Ge merkezinden 6 araştırmacı 4 poster ile katılım sağladı.


Dünyanın dört bir yanındaki üniversiteler, teknoloji uzmanları, girişimciler ve politika yapıcıları ile bilim insanları, akademisyenler, mühendisler ve öğrenciler için Tarım, Gıda, Veteriner ve Eczacılık Bilimleri alanlarında yürütülen güncel araştırmaları sunmayı amaçlayan 3. ICAFOP Konferansı sonrası seçilen tam metinlerinSCI-Expanded ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlanması bekleniyor.


Kongrede Kayseri Şeker Ar-Ge Merkezi adına;


1-“Bazı çerezlik ayçiçeği (helianthus annuus l.) çeşitlerinin Kayseri koşullarına adaptasyonu ve verim unsurlarının belirlenmesi” posteri; Büşra Başbuğ İspir , Özgür Özmen , Anıl Mehmet Baltacıtarafından


2-“Kayseri ili farklı sarımsak (allium sativum) genotipleri için en uygun diş dikim zamanının araştırılması” posteri; Arzu Koca , Hatice Eşsiz, Neslihan Aslan tarafından


3-“Şeker pancarında (beta vulgaris spp. vulgaris) sükroz sentez mekanizması” posteri; Anıl Mehmet Baltacı, Özgür Özmen , Arzu Koca tarafından


4-“Şeker pancarında (beta vulgaris spp. vulgaris)-amino n oluşumu ve sükroz ile etkileşimi” posteri; Özgür Özmen, Anıl Mehmet Baltacı, Arzu Koca tarafından sunuldu.

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Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 09:38
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