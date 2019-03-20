Kayseri Şeker Elektrik Otomasyon Ekibi Wın Eurasia 2019 Fuarında Dünyanın En Büyük Sanayicileri WIN Eurasia’Elektrik OtomasyonFuarınaKayseri Şeker’e bağlı Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal Şeker Fabrikalarından11 kişilik Mühendis ekibi otomasyondan elektrik ve ekipmanlarına, hidrolik ve pnömatik hizmetleri konusunda Şeker Fabrikaların ihtiyaç duyulan eko-sistemler konularındagelişen teknolojileri yerinde görüp incelemelerde bulundular.

Dünyanın En Büyük Sanayicileri WIN Eurasia’Elektrik OtomasyonFuarınaKayseri Şeker’e bağlı Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal Şeker Fabrikalarından11 kişilik Mühendis ekibi otomasyondan elektrik ve ekipmanlarına, hidrolik ve pnömatik hizmetleri konusunda Şeker Fabrikaların ihtiyaç duyulan eko-sistemler konularındagelişen teknolojileri yerinde görüp incelemelerde bulundular.

14-17 Mart tarihleri arasında İstanbul- Büyükçekmece Tüyap Fuar ve Kongre Merkezinde 10 yıl aradan sonra 25. WIN EURASIA, Metalworking, SurfaceTechnology, Welding, IAMD, Electrotech ve CeMAT EURASIA fuarlarını tek çatı altında buluştu.

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