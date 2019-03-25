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Kayseri Şeker çiftçilerinden ‘Mansur Yavaş’ tepkisi

Kayseri Şeker çiftçileri, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Ankara adayı Mansur Yavaş’ın kaynağını açıklamadığı 600 bin dolarlık senedin çiftçiye ait Kayseri Şeker Fabrikası’na fatura edilmesine tepki gösterdi.

25 Mart 2019 Pazartesi 13:07
Kayseri Şeker çiftçilerinden ‘Mansur Yavaş’ tepkisi

Kayseri Şeker çiftçileri, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Ankara adayı Mansur Yavaş’ın kaynağını açıklamadığı 600 bin dolarlık senedin çiftçiye ait Kayseri Şeker Fabrikası’na fatura edilmesine tepki gösterdi. Çiftçi Dilek Vurgan, “Nasırlı ellerimiz her iki cihanda da makam ve mevkisini kullanarak çiftçi hakkı yiyenlerin yakasında olacaktır” dedi.



Kayseri Şeker çiftçileri, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Ankara adayı Mansur Yavaş’ın kaynağını açıklamadığı 600 bin dolarlık senedin çiftçiye ait Kayseri Şeker Fabrikası’na fatura edilmesine tepki gösterdi. Kayseri Şeker Fabrikası önünde basın açıklaması düzenleyen çiftçiler, ‘39 milyon çiftçinin alın teridir’ yazılı dövizlerle tepkilerini dile getirdi.



Burada çiftçiler adına bir konuşma yapan Dilek Vurgan, “Bizler eli nasırlı pancar çiftçileriyiz. Toprağa düşürdüğümüz tohuma çocuğumuz gibi bakar, toprağı alın terimizle sular ve ekmeğimizi kazanırız. Son günlerde ülkemiz kamuoyunu meşgul eden bir sahte senet olayı ve çiftçinin hakkının gasp edilmek yoluyla emeğimizin ve ekmeğimizin kapalı kapılar ardında kimlere nasıl peşkeş çekildiğini üzülerek öğrenmekteyiz. Kayseri Şeker’in 2001 yılında su dağıtım ve pazarla işi Samaş şirketine verilmiş olup, o zamanki yönetim hataları sonucu aralarındaki ticari anlaşmazlık mahkemelik olmuştu. 10 yıl süren sava sonucu Kayseri Şeker Fabrikamız Yargıtay kararıyla yaklaşık 50 milyon TL tazminat ödemeye mahkum edilmiştir. Başkanımız Hüseyin Akay, tüm bu gelişmeleri bizimle paylaşmış olup, yönetimi ile birlikte vermiş oldukları uzun uğraşlar sonucu mahkeme kararından dolayı 39 milyon TL tazminat ödemek zorunda kalmıştır” ifadelerini kullandı.



‘Nasırlı ellerimiz her iki cihanda da makam ve mevkisini kullanarak çiftçi hakkı yiyenlerin yakasında olacaktır’ diyen çiftçi Vurgan, “Fabrikamız 2011 yılına kadar sergilenen kötü yönetim sonucu batma noktasına gelince devlet tarafından Hüseyin Akay başkanlığında bir kayyum heyeti atandı ve Hüseyin Akay’ın önderliğinde Türkiye’nin parlayan yıldızı haline gelen Kayseri Şeker çiftçilerinin hakkını, siyasi görüşü her ne olursa olsun hiçbir kişi yasa kuruluş tarafından çalınmasına müsaade etmeyeceğiz. Tepkimiz, Kayseri Şeker Fabrikası ve kıymetli yönetimine değil, hak yiyenleredir. Nasırlı ellerimiz, her iki cihanda da makam ve mevkisini kullanarak çiftçi hakkı yiyenlerin yakasında olacaktır.”



Çiftçi Halit Yılmaz ise, “Mansur Yavaş gibi peşinde olanların hepsinden hakkı sorulsun. Biz reise buradan sesleniyoruz. Her şeye el atıyor, çiftçilere de el atsın. Çiftçiler perişan halde ve borçlarını ödeyemiyor. Mansur Yavaş gibilerin kuklası olmayalım. Biz gücün kazanıyoruz. Mansur Yavaş gibi, FETÖ’cüler gibi bizim hakkımızı kim yiyorsa, yedirmesinler” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 13:07
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