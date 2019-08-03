0553 313 94 23

Kayseri Şehir Hastanesi’nden Ağrısız ve Dikişsiz Biyopsi

Kayseri Şehir Hastanesinde aktif olarak kullanılan Endoskopik Ultrasonografi (EUS) yöntemi, hastaları ağrılı bir süreçten kurtarıyor.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 12:06
Kayseri Şehir Hastanesi’nden Ağrısız ve Dikişsiz Biyopsi

Kayseri Şehir Hastanesinde aktif olarak kullanılan Endoskopik Ultrasonografi (EUS) yöntemi, hastaları ağrılı bir süreçten kurtarıyor. Gastroenterolojik hastalıklar ve sindirim sistemi çevresindeki organların duvarlarına gizlenen kitle ve lezyonların tespitinde kullanılan bu yöntem, ameliyat öncesi hekim ve hastaya büyük kolaylıklar sağlıyor.


Ağrısız ve dikişsiz yapılan bu yöntem hakkında bilgiler veren Kayseri Şehir Hastanesi Gastroenteroloji Bölümünden Doç. Dr. Serkan Doğan; “Kitlelerden biyopsi ile doku tanısı almadan Onkoloji Bölümü olsun diğer bölümler olsun herhangi bir işlem yapamıyorlar. Bu durumda da bizden doku tanısı isteniyor. Arkamızda gördüğünüz endoskopik ultrason cihazı da nispeten yeni bir cihaz türü. Bu cihazı bildiğimiz endoskopi cihazlarından ayıran en önemli özellik ise ucunda bulunan ultrasondur.Biz bu Endoskopik Ultrasonografi dediğimiz cihazla midenin içerisine girip midenin duvarın arkasındaki oluşumları görerek, gerekli müdahaleleri yapabiliyoruz” ifadelerini kullandı.


Doğan, “Uygulama yapacağımız hastanın da midesine Endoskopik Ultrasonografi yöntemi ile girerek karaciğerindeki kitlenin iyi huylu yada kötü huylu olup olmadığını tespit etmek için, iğne ile biyopsi alacağız. Kanama riski çok az olan bu işlem, ortalama yarım saat sürüyor. Tabii ki Patoloji süreci, birkaç haftayı bulabiliyor. Sonrasında sonuçları alan hasta, gerekli bölümlere tekrar başvurabiliyor. Genelde işlem sonrası hastayı iki saat kadar gözlemliyoruz. Eğer hasta yatan ise yatağına gönderiyoruz” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 12:06
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Amasya'da akraba kavgası: 1 ölü
    1. Amasya'da akraba kavgası: 1 ölü
    2. Milli Muharip Uçağına F-35 füzesi
    3. PKK'lı teröristlere ait silah ve..
    4. Radikal karar açıklandı! WhatsApp ve..
    5. 2019 YKS tercih sonuçları ne zaman..
    6. Türk hacıları için Arafat’ta klimalı..
    7. Bakan Varank’tan Uzay Ajansı kadro..
    8. Hisarcık’ta domuzlar mısır tarlalarına..
    9. TİKA gönüllüleri Burkina Faso'da
    10. Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel..
    11. Binali Yıldırım çatık kaşlı portresini..
    12. ATA AÖF OBS 3 ders sınav sonucu nasıl..
    13. Tunceli'de teröristlere ait silah ve..
    14. Festivol’de Türk Geceleri ile..
    15. Bilecikli genç haltercilerden büyük..
    16. İzmir'de orman yangını
    17. GÜNCELLEME - Gaziantep'te doktora darp..
    18. Özel sporcudan dünya ikinciliği
    19. Tosya’da 15 Temmuz Milli Birlik Kupası..
    20. Tosya’da trafik ekiplerinden hız..
    21. Akdeniz'de 5.0 şiddetinde korkutan..
    22. Yaşlı kadının evi gözlerinin önünde..
    23. SAÜ’den, AYM’nin ’Barış Bildirisi’..
    24. Yıllara meydan okumanıza yardımcı..
    25. Tarihi Sakarya Köprüsü yenileniyor
    26. Van'da sigara kaçakçılığı operasyonu:..
    27. Barzani'den BM'ye Ezidi çağrısı
    28. Akdeniz’de 5 büyüklüğünde deprem
    29. TÜGVA’dan 1 yılda 60 faaliyet
    30. Telefon ve internet bağımlığına dikkat..
    Fahrettin Altun'un eşinden CHP'li Özel'e cevap!
    Fahrettin Altun'un eşinden CHP'li Özel'e cevap!
    Hangi millet adına bu kararı verdiniz?
    Hangi millet adına bu kararı verdiniz?
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu
    Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!

    Günün Karikatürü

    03 Ağustos 2019
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız
    Yüzlerce kişiye tebligat gönderildi! İETT'de işçi kıyımı
    Yüzlerce kişiye tebligat gönderildi! İETT'de işçi kıyımı