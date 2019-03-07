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Kayseri Şehir Hastanesi’nde Uygulanan "Hasta Kimlik-Yemek Tipi Doğrulama Modülü" Hastaların Teveccühünü Kazanıyor

“Sağlıkta Dönüşüm Programı" kapsamında hayata geçirilen ve otel konforunda sunulan sağlık hizmetlerinin yanında kullanılan son teknoloji cihazları ve hasta memnuniyetinde her ayrıntının düşünüldüğü, Kayseri Şehir Hastanesi’nde uygulanan “Hasta Kimlik-Yemek Tipi Doğrulama Modülü” de hasta ve yakınlarından tam not aldı.

07 Mart 2019 Perşembe 09:56
Kayseri Şehir Hastanesi’nde Uygulanan "Hasta Kimlik-Yemek Tipi Doğrulama Modülü" Hastaların Teveccühünü Kazanıyor

“Sağlıkta Dönüşüm Programı" kapsamında hayata geçirilen ve otel konforunda sunulan sağlık hizmetlerinin yanında kullanılan son teknoloji cihazları ve hasta memnuniyetinde her ayrıntının düşünüldüğü, Kayseri Şehir Hastanesi’nde uygulanan “Hasta Kimlik-Yemek Tipi Doğrulama Modülü” de hasta ve yakınlarından tam not aldı.


Yemek yapımında kullanılan tüm ürünler, diyetisyen ve gıda mühendisleri tarafından belirlenerek teslim alınışından saklanmasına, temizlenmesine, doğranmasına ve pişirilmesine kadar her ayrıntının özenle gerçekleştirildiği Kayseri Şehir Hastanesinde yemeklerin kalitesi kadar sunumuna da önem veriliyor.


Lezzet ve sunumdaki özenin yanında Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi gören hastaları, diyetisyenler tarafından belirlenerek kişiye özel hazırlanmış menüler bekliyor. Bu sayede beslenmede hasta güvenliğini tehlikeye atacak riskler de ortadan kalkıyor. Hasta diyetine göre özel olarak hazırlanan bu yemeklerin sunumu ise hasta bilgilerini içeren barkodlu tepsilerle yapılıyor. Hasta bilgilerini içeren barkodun yapıştırıldığı tepsilere konulan yemekler, görevli tarafından hastanın kolundaki tanıtım bilekliğin de bulanan barkodla eşleştirildikten sonra hastaya teslim ediliyor. Herhangi bir eşleşme hatasında sistem uyarı veriyor.


Kullanılan bu sistem ile tedavi kadar önemli olan beslenme hususunda diyet programları uygulanan hastaların daha hızlı ve sağlıklı iyileşmeleri sağlanıyor.


Kayseri Şehir Hastanesi, İSS Catering Bölge Yöneticisi Uğur Palamut ise hastane personeline, tedavi gören hastalara ve yakınlarına sunulan yemeklerin, büyük bir titizlik ve özenle hazırlandığını belirterek “Yatan hastalarımızın diyetleri doktorlarımız ve diyetisyenlerimiz tarafından belirlenir. Sonrasında HBYS sistemimize girişi yapılır. Sistemden çektiğimiz verilerde hastanın oda numarası, ismi, diyeti hepsi ayrıntılı bir şekilde yazar. Aynı zamanda kullanmış olduğumuz sistemde her hastanın diyeti kendisine özgüdür. Hasta tepsisine yapıştırılan barkodla bileğindeki barkod el terminal cihazlarımız yardımıyla eşleştirilerek doğru yemeğin doğru hastaya doğru zamanda ulaşması sağlanmaktadır” dedi.


Hasta ve refakatçileri de yemeklerin son derece kaliteli ve lezzetli olduğunu söyleyerek barkod sistemi uygulamasından memnun olduklarını belirttiler.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 09:56
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