Kayseri Şehir Hastanesi’nde Tıbbi Hizmetlerin Yanında Verilen Manevi Destek Hizmeti de Hastalardan Tam Not Aldı

Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında yapılan “Hastanelerde Manevi Destek Sunmaya Yönelik İşbirliği” protokolü kapsamında Kayseri Şehir Hastanesinde kurulan “Manevi Destek Birimi” faaliyetleri hastalar, hasta yakınları ve personelden tam not aldı.

Türkiye genelinde 38 ilde kurularak faaliyet gösteren Manevi Destek Birimlerinde gönüllü olarak görev almak isteyen Diyanet İşleri Başkanlığı personeli ilgili akademisyen ve Sağlık Bakanlığı yetkililerinden oluşan uzmanlar tarafından hastalarla iletişim, hasta psikolojisi, dini danışmanlık ve manevi destek, manevi bakım, gibi konularda eğitime tabi tutulmakta.

Kurulan birinde görevli Manevi Destek Uzmanları, başta sağlık sorunlarıyla mücadele edenler olmak üzere talep eden hastalara, hasta yakınlarına ve hastane personeline moral, motivasyon ve manevi destekte verirken dini-manevi konularda danışmanlık hizmeti de vermekte.

Kayseri Şehir Hastanesi Manevi Destek Biriminde gönüllü olarak çalışan Kayseri Müftülüğü Vaizi Yavuz İlgin ve Sibel Büyükperdah görevlerini severek ve büyük bir özveri içerisinde yapıyorlar. Birimde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Yavuz Bilgin, hastanenin birçok alanında hizmet verdiklerini ama onkoloji ve palyatif servislerinin kendilerine daha çok ihtiyaç duyulduğunu belirterek “Haftanın 4 günü buradayız. Hasta, hasta yakını ve personel içerisinden manevi destek talep eden kişilere bu hizmeti vermeye çalışıyoruz. Dinleyen anlayabilen hastalarımıza ve yanlarında kendilerini tükenmiş hisseden hasta refakatçilerine destek veriyoruz. Onların inançlarına dini soru ve sorunlarına danışmanlık ve rehberlik etmeye çalışıyoruz. İnsanımızın maneviyat algısı çok farklı ve büyük değer veriyorlar” dedi.

Kayseri Şehir Hastanesi Palyatif Bakım Merkezi Sorumlu Hemşiresi Fatma İşler ise palyatif bakım merkezlerinin yaşam sonu hastaların kaldığı ve manevi desteğe en çok ihtiyaç duyulan yer olduğunu belirterek, “Hayatta hepimiz korkuları var, hepimizin kaybetmekten korktuğu şeyler var. Buradaki insanlar bu korkuları ile yüzleşiyorlar ve bizde bu süreçte onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Onları hem tıbbı hem manevi olarak desteklememiz gerekiyor ama bazen bizimde gücümüz tükeniyor. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. İşte o anda manevi destek uzmanlarımız bize bir el veriyor ve sırtımıza dokunarak “Hadi güzel bir yerdesin burası Cennet kapısı” diyor. Bizde bu güçle yolumuza devam ediyoruz. Manevi destek bu yüzden bizim için çok değerli ve anlamlı” dedi.

Ameliyattan önce manevi destek alan ve verilen hizmet sayesinde ameliyata güle oynaya gittiğini söyleyen Melahat Satılmış isimli hasta ise, “Beni maneviyata çok güzel hazırladılar. Ameliyata girerken güle oynaya gittim. Ne bir korku vardı ne de üzüntü. Yavuz hoca beni o kadar güzel telkin etti ki anlatamam. Böyle bir hizmetin verilmesi gerçekten çok güzel”diyerek hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.