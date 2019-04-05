Kayseri Şehir Hastanesi Verdiği Sağlık Hizmeti ve Hasta Memnuniyeti ile Sağlıkta Cazibe Merkezi Oldu

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın, Kayseri Şehir Hastanesi verilerini değerlendirdiği açıklamasında, " 2019 ilk 3 ayında Kayseri Şehir Hastanesi’nde 824 bin 926 hastaya hizmet verdik" dedi.

Başkan Özyalçın “Bilindiği üzere hastanemiz 2018 Mayıs ayı içerisinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılmıştır. Açıldığı günden itibaren de Kayseri ve bölge illere ciddi anlamda sağlık hizmeti sunmuş ve sunmaya devam etmektedir. 2019 ilk 3 ayında Kayseri Şehir Hastanesi’nde 824 bin 926 hastaya hizmet verdik. Bu hastalar için yapılan laboratuvar tetkikleri, 3 milyon 455 bin, radyolojik tetkik sayımız 271 bin 356, toplam ameliyat sayımız ise 20 bin 378 dir.Bu dönemde yoğun bakımlarımızdan 3 bin 341 hasta hizmet almış olup, yatan hasta sayımız ise 28 bin 900’dür. Hastanemizde 8 Profesör 39 Doçent 500’ü Hekim olmak üzere toplamda 3400 kişiden oluşan bir sağlık ordusu ile hizmet vermekteyiz. Aynı zamanda 2 bine yakın şirket personeli de nitelikli sağlık hizmeti sunumunda gayret sarf etmektedir. Laboratuvar hizmetlerimiz ise Tıbbı Biyokimya ve Mikrobiyoloji laboratuvarlarından oluşmakta. Çağın teknolojisine uygun, modern cihazlar ile laboratuvarlarımızda yapılan testler konusunda uzman hekimlerimiz tarafından değerlendirilmektedir. Bu bağlamda Kayseri Şehir Hastanemizde spesifik özellikli testlerde çalışılmaktadır” dedi.

Özyalçın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“AMATEM ve Ruh Sağlığı kliniklerinde çok miktarda kullanılan yasaklı madde analizi doğrulama testleri konusunda da Kayseri Şehir Hastanesi Laboratuvarı referans laboratuvar konumundadır. Testler son model cihazlarla çalışılmakta olup kromatografik yöntemle sonuçlar hastalarımıza verilmektedir. Ayrıca referans laboratuvar olması sebebiyle Sivas, Samsun, Eskişehir, Balıkesir, Aksaray, Osmaniye, İzmir, Niğde, Kahramanmaraş gibi hem bölge illerine hem de uzak illere hizmet vermektedir.Öncesinde Kayseri Devlet Hastanesinde 5 parametre bakılabilen yasaklı madde analizleri, Kayseri Şehir Hastanesi laboratuvarında 80 parametreye kadar bakılabilmektedir. Bu da madde tespitinin daha detaylı ve kesin yapılabilmesini kolaylaştırmaktadır. Türkiye’de birçok laboratuvarda bu kadar detaylı bir analiz yapılmamaktadır. Ayrıca görüntüleme hizmetlerinde 3 adet Tomografi ve 3 adet de MR cihazı bulunmaktadır. Tomografi cihazlarımızdan biri 128 kesit, MR cihazımızın biri de 3 Tesladır. Görüntüleme cihazları günde ortalama 300 Tomografi, 300 MR çekimi yaparak hastalarımıza hizmet vermekteyiz. Ultrason hizmetlerinde ise 9 adet üst düzey Ultrason cihazı ile hastalarımıza Hekimlerimiz tarafından istenen tetkikler yapılmaktadır. İlimize son dönemde Bakanlığımız tarafından 5 adet radyoloji uzmanı görevlendirilmiş olup, gelecek ay ise 2 Radyoloji Uzmanımız daha göreve başlayacaktır. 15 Nisan itibari ile de üst düzey ultrason sayısını 12’e çıkartacağız. Bununla birlikte Ultrason tetkik sürelerini ilk etapta 7 günün daha sonra 3 günün altına çekmeyi hedefliyoruz.Hastanemizde Palyatif Bakım, Hiperbarik Ünitesi, Robotik Yürüme Cihazı, Hidroterapi Ünitesi, Transfüzyon Merkezi, Hibrit Ameliyathane, Yanık Ünitesi, Uyku Merkezi, Kan Laboratuvarı gibi özellikli hizmetlerde bulunmaktadır. Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi gören kişiler ile yaptığımız anketlerde %95’in üzerinde memnuniyet oranını yakalamış durumdayız. İdare olarak hedefimiz memnuniyet oranlarını daha da yukarı çıkarıp Kayseri Şehir Hastanesinin adını il dışında ve yurt dışında duyurmaktır. Sağlık Turizmi konusunda ise imzaladığımız protokol kapsamında 39 ülkeden hastanemize hasta gelebilecek durumda. Önümüzde ki günlerde kısmet olursa Sağlık Turizmi kapsamında bu ülkelerden gelen hastalara da hizmet vermeye başlayacağız.”