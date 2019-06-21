Kayseri Şehir Hastanesi Nükleer Tıp Ünitesinden Camlı Oda Uygulaması

Kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmeti sunumunu kendine hedef olarak belirleyen Kayseri Şehir Hastanesi, bünyesinde verilen hizmetlerinin çıtasını her geçen gün yükselterek hasta memnuniyetini arttırmaya devam ediyor. Açılış süreciyle birlikte hizmet vermeye başlayan Nükleer Tıp Ünitesi Radyoaktif Tedavi Merkezi’de, kullanılan son teknolojik cihazların yanında, çoğu merkezde bulunmayan camlı oda özelliği ile ülkemizin her köşesindeki hastaların dikkatini çekiyor.

Kayseri Şehir Hastanesi Nükleer Tıp Ünite Merkezi bünyesinde bulunan bu camlı odalar sayesinde hastalar, kapalı camsız odalarda tedavi görenlere oranla yaşadıkları endişe ve stresten uzaklaşarak moral kazanıyorlar.

Merkezin verdiği hizmetler hakkında bilgi veren Kayseri Şehir Hastanesi Nükleer Tıp Kliniği Sorumlusu Doç. Dr. Seyhan Karaçavuş, “Bölgede aktif olarak hizmet veren tek Nükleer Tıp Tedavi Merkezi Ünitesiyiz. Tedavi ünitemizde 3 adet oda bulunmakta. Bu odalar kendine özel duşu, wc’si özellikle de camlı ve geniş olması gibi ayrıcalıklara sahipler” dedi.

Nükleer tıp uygulaması hakkında da bilgiler veren Karaçavuş, “Uyguladığımız Radyoaktif iyot tedavileri ile tiroit kanseri hastalarda ameliyat sonrası kalan dokuyu yok etmek veya vücudun diğer bölgelerine yayılmış olan kanserli hücreleri ortadan kaldırmak ve hastalığın yeniden tekrar etmesini önlemek amacıyla yapılmakta. Tabii ki bu tedavimiz sadece tiroit kanserli hastalarımıza değil zehirli guatr olarak bilinen Radyoaktif İyot Tedavisi almak üzere refere edilmiş olan hipertiroidi hastalarımıza da güvenle uygulamaktayız. Tek dozla cerrahi operasyona gerek olmadan bu hastalıkların tedavisi de mümkün olabilmekte. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ve Başhekimimiz Prof. Dr. İlhami Çelik’in özel gayretleri sayesinde karaciğer metastazları, prostat kanserleri ve nöroendokrin tümörü hastalarının tedavisinde kullanılan Lutesyum-177 ve Yitriyum-90 mikro küre tedavilerinin yapılması da mümkün olacaktır" diye konuştu.

Tiroit kanseri olan ve camlı oda için Kayseri Şehir Hastanesini tercih ettiğini belirten 39 yaşındaki Aysel Kuzgun, “Amasya Gümüşhacı köyünden geldim. Daha önceki tedavimde doktorum büyük olan nodüllerimi 22 parçaya böldü. Nodüllerimden birisi sıkıntılı çıktı. Daha sonra Samsun’a gittim. Tedavi olmam için penceresiz kapalı odada 3 gün 3 gece refakatçisiz kalmam gerektiği söylendi. Bunu kaldıramayacağım içinde internette araştırma yaptık ve Kayseri Şehir Hastanesi’nde camlı oda olduğunu öğrendik. O yüzden burayı tercih ederek geldik. Bu üçüncü gelmemiz personel ve doktorlarımızdan çok memnunuz. Hepsinden Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.