Kayseri Sanayi Odası Yönetiminden Kayseri OSB’ye Tebrik Ziyareti Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Meclis Başkanı Abidin Özkaya ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İncesu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Baktır Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan’ı makamında ziyaret etti.

Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Meclis Başkanı Abidin Özkaya ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İncesu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Baktır Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan’ı makamında ziyaret etti.

Kayseri OSB Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette, Kayseri OSB’nin 1 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen 17. Olağan Genel Kurulu’nda yönetime yeniden seçilen Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ve OSB yönetimini tebrik ederek, başarılı hizmetlerinin devamı dileğinde bulundu.

Heyet daha sonra, Kayseri OSB Endüstriyel Tasarım Merkezi’ni ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

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