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Kayseri Sağlık-Sen’de yeni Başkan Hakan Keser oldu

Memur-Sen’e bağlı Sağlık-Sen Genel Merkezinin 2 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen 6.

07 Mart 2019 Perşembe 12:12
Kayseri Sağlık-Sen’de yeni Başkan Hakan Keser oldu

Memur-Sen’e bağlı Sağlık-Sen Genel Merkezinin 2 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen 6. Olağan Genel Kurulunda teşkilat değişime gitmiş, yapılan genel kurul seçiminde Sağlık Sen Kayseri Şube Başkanı Mahmut Faruk Doğan Genel Başkan Yardımcısı olmuştu. Yönetim kurulunun oy birliği ile aldığı kararla Kayseri Sağlık-Sen’in yeni başkanı Hakan Keser oldu.


Mevcut durumda Hakan Keser Kayseri Şube Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.


Ayrıca, Genel Başkan Yardımcısı olan Mahmut Faruk Doğan’da yönetim kurulunun aldığı karar ile Kayseri Sağlık-Sen Onursal Başkanı oldu.


Hakan Keser başkanlığında Kayseri Sağlık-Sen’in yeni yönetim kurulunda ise Nazım Akarsu, Cevdet Gökmen Atabey, Mustafa Çamur, Abdullah Dursun, Erdal Yıldız ve Cengiz Kaya yer aldı.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 12:12
  1. doğa

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