Kayseri Sağlık Müdürü: Pozitif çıkan hastalar doğru bilgi vermiyor
Kayseri Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, kentte tespit edilen pozitif vakaların filyasyon ekiplerine doğru bilgiyi vermediğini belirtti.
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sağlık çalışanlarının koronavirüsü önlemek için gece gündüz çalıştıklarına dikkat çeken Benli, virüsü tespit edip çevrelemek ve riskli kişilerin gezip dolaşmalarını engellemek için yoğun mücadele veren filyasyon ekiplerinin de ‘yanlış bilgi’ nedeniyle zor zamanlar yaşadıklarını aktardı. Benli, "Pozitif vakalar ekiplere doğru bilgi vermiyor. Temaslı oldukları kişiler sorulduğunda doğru bilgi verilmediğini üzülerek gözlemlemekteyim" ifadelerini kullandı. Benli, doğru bilgi verilmediği sürece virüsün yayılımının önüne geçilmesinin zor olduğunu da ifade etti.