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Kayseri Protokolü Bayram Namazında Bir Araya Geldi

Kayseri protokolü bu sabah kılınan bayram namazında bir araya geldi.

04 Haziran 2019 Salı 15:00
Kayseri Protokolü Bayram Namazında Bir Araya Geldi

Kayseri protokolü bu sabah kılınan bayram namazında bir araya geldi.


Bu sabah Hunat Cami’nde kılınan bayram namazına Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve Eski Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik katıldı.


Protokol üyeleri bayram namazından sonra vatandaşlarla bayramlaştı.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 15:00
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