Kayseri polisinden uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan şafak operasyonu sonucunda 4 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan şafak operasyonu sonucunda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri’de uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 4 şahıs Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan şafak operasyonu ile gözaltına alındı. Gözaltına alınan H.C.Ç (20), İ.M (34), A.E (23) ve M.E (37) isimli 4 şahsa ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan işlem yapıldı.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.