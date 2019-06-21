Kayseri polisinden şafak operasyonu Kayseri’de çeşitli suçlardan aranan 69 kişinin yakalanması için 167 polisin katılımıyla operasyon düzenlendi.

Kayseri’de çeşitli suçlardan aranan 69 kişinin yakalanması için 167 polisin katılımıyla operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı operasyona 167 polis memuru ile Özel Harekat polisleri katıldı. Çeşitli suçlardan aranan 69 kişinin evine sabahın erken saatlerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Halen devam eden operasyonlarda şu ana kadar 52 kişi yakalanırken, 17 kişinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

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