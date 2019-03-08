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Kayseri polisinden ’Şafak’ operasyonu

Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş suçlarından aranan kişilere yönelik 71 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

08 Mart 2019 Cuma 16:37
Kayseri polisinden ’Şafak’ operasyonu

Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş suçlarından aranan kişilere yönelik 71 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. ’Şafak’ adlı operasyonda 44 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, asayiş suçlarından aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesi ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı 45 ekip ve 132 personelin katılımıyla sabah saat 05.40’ta 71 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. ’Şafak’ adlı operasyonda haklarında 3 aydan 12 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve tehdit, basit cinsel saldırı, suç eşyasının satın alınması, hırsızlık gibi suçlardan aranan 44 kişi gözaltına alındı. Şahıslar işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 16:37
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