Kayseri polisi uyuşturucu madde ticareti yapanlara göz açtırmıyor: 8 gözaltı
Kayseri’de polis ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.25 Haziran 2019 Salı 17:20
Kayseri’de polis ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde uyuşturucu madde kullanan ve ilimiz genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, E.A., Y.A.., M.O., M.L.S., F.S., H.S, A.T. ve M.A. yakalandı. Yakalanan şahısların yapılan üst ve araç aramalarında, 2 parça halinde toplamda 14.10 gram metamfetamin ve 66 adet hint keneviri ele geçirildi.
Yakalanan 1 şahsa Uyuşturucu Madde Ticareti yapmaktan, 7 şahsa ise uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapıldığı bildirildi.
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