Kayseri Pancar Kooperatifi Genel Kurulu’na Kadın Çiftçilerden Yoğun İlgi

Kayseri Pancar Kooperatifi’nin 66.Olağan Mali Genel Kurulu, son zamanlarda yaygınlaşan şehre göçmek için her imkânı ve fırsatı değerlendiren bir anlayışa karşı, inatla köyüne, beldesine, tarlasına, toprağına sahip çıkan, koskoca bir ülkeyi beslemek için çırpınan koca yürekli çiftçilerle dolup taştı.

20 Haziran 2019 Perşembe günü sabah erken saatlerde Sivas’tan, Yozgat’tan, Nevşehir’den ve Kayseri’nin ilçelerinden Olağan Mali Genel Kurul için 12 bölgeden Kadir Has Kongre Merkezine gelen 9 bin 967 çiftçinin 2 bin 434’ünün kadın çiftçi olması, çiftçiliğin artık bir meslek olarak görülmeye başlanması yanında kadın çiftçilerin pancar tarımına sahiplenmelerinin bir göstergesi olarak yorumlandı. 500 personelin görev yaptığı, 150 kayıt masasına kayıtlarını yaptıran çiftçilerin salonda yerlerini almaları sonrasında büyük bir coşku ve heyecan arasında salona giren Kayseri Pancar Kooperatifi ve Kayseri Şeker Fabrikası yöneticilerinin hep birlikte genel kurula katılan çiftçileri selamlamaları sonrasında genel kurul Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Kayseri Pancar Kooperatifi’nin 66. Olağan Mali Genel Kurulunda konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, artık sektörün sorumluluğunu taşıma ve liderliğini yapma adına sorumluluk aldıklarını ve şeker sektörünün tarihinde ilk defa Türk Şeker dışında bir kuruluş olarak Kayseri Şeker’in kendi şekerinin satış fiyatına bağımsız olarak karar veripkararlılıkla uyguladığını belirtti. Başkan Akay sözlerini şöyle sürdürdü,

“2019 yılı başında 8 yıllık hayalimizden birinin gerçekleşmesi imkânı ortaya çıktı. Kayseri Şeker gibi Kooperatif kuruluşları çıkarılan kanunla halka açık şirket statüsü kazandı ve Sermaye Piyasası Kuruluna tabi hale geldi ve bu kuruluşun denetimine girdi. Geçmişte Kayseri Şeker’in başına gelenleri dikkate aldığımızda bunun çok önemli bir gelişme olduğunu ifade edebiliriz. Bundan sonraki hedefimiz Kayseri Şeker’in borsaya kote olmasını sağlamak, bu vesile ile siz değerli çiftçilerimiz başta olmak üzere isteyenlerin Kayseri Şeker’de hisse almalarının yolunu açmak istiyoruz. Bu elbette hep birlikte ortaya koyduğumuz bir başarının ürünüdür. Başarı bir varış noktası değil, bir yolculuktur. Bu yolculuğun devam etmesi için; bilgi gerekir, tecrübe gerekir, disiplin, ciddiyet, gayret, fedakârlık, cesaret gerekir, birlik ve bütünlük gerekir, hep birlikte hedefe odaklanmak ve yürümek gerekir.”

Çiftçilere başarılarından dolayı teşekkür eden ve birlikte olmanın en büyük vazgeçilmezleri olduğunu söyleyen Hüseyin Akay, “Bu kutlu yürüyüşümüz Allah’ın izniyle zevale uğramadan devam edecek. Hep birlikte Türk çiftçisinin kalkınması, büyümesi, milli gelirden hak ettiği payı alıncaya kadar durmaksızın devam edecek. Turhal Fabrikası bizim için Kızıl Elma idi. “Kızıl Elma’ya Hey Kızıl Elma’ya’ diyerek hep birlikte yeni Kızıl Elmalara yürüyeceğiz. Biz hep birlikte büyük Kayseri Şeker ailesiyiz. Sevincimiz bir, acımız bir. Mutluluğumuz bir, üzüntümüz bir. Tasamız aynı, kıvancımız bir. Birlikte ağlarız, birlikte güleriz. Biz hep birlikte olmadan, tek başımıza bir şey olmadığımızı biliriz. Bu yolda desteğiniz ve duanız bizim için vazgeçilmezdir. Bu duygularla 66. Genel Kurulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Siz değerli çiftçilerimizin göstermiş olduğunuz ilginizden, coşkunuzdan, heyecanınızdan, duruşunuzdan, sevginizden, sahiplenmenizden, katılımlarınızdan, katkılarınızdan ve üretimdeki başarılarınızdan dolayı ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Allah niyetimizi istikametimizi bozdurmasın, birlik ve bütünlüğümüzü daim eylesin. Sizin ekmeğinize göz diken haramzadelere fırsat vermesin.Allah emeğinizi, emeğimizi zayi ettirmesin, ürünleriniz bereketli, kazancınız bol olsun. Kazasız, belasız, afetsiz, felaketsiz ağız tadı ile bu kampanyayı ve nicelerini tamamlamayı nasip eylesin” dedi.