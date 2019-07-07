0553 313 94 23

Kayseri Özel Halk Otobüsçüleri Odası Olağanüstü Genel Kurul yaptı

Kayseri Özel Halk Otobüsçüleri Odası Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı.

07 Temmuz 2019 Pazar 12:56
Kayseri Özel Halk Otobüsçüleri Odası Olağanüstü Genel Kurul yaptı

Kayseri Özel Halk Otobüsçüleri Odası Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı. 565 Üyesi bulunan oda seçimlerinde 270 oy olan Hayrullah Şahin başkanlığa seçildi.


Üyelerin üçte birinin imza vermesi ile Olağanüstü Genel Kurula giden odanın özel bir düğün salonunda yapılan kongresine katılım yüksek oldu. Kongre öncesinde tartışmaların yaşanmasına rağmen, seçimler sorunsuz bir şekilde yapıldı. İki liste ile gidilen seçimlerde Hayrullah Şahin 270 oy olarak yeni başkan seçildi. Ahmet Erkan ise genel kurulda 168 oy alarak koltuğunu kaybetti. Hayrullah Şahin’in yönetim listesi şu isimlerden oluştu: Mustafa Akpolat, Mehmet Açar, Zafer Kılıç, Mustafa Göksel, Aydın Kıyvat, Bekir Mutluç.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 12:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ADEM’li kadınlar Karadeniz turunda
    1. ADEM’li kadınlar Karadeniz turunda
    2. Bomba iddia! Fenerbahçe, Deniz Türüç..
    3. Çavuşoğlu memleketi Söbüçimen Eğrigöl..
    4. (Özel) Çaldıkları tüpleri polisi..
    5. Uluslararası düzeyde anlaşma sayısı..
    6. Yenimahalle zabıtasından işgaliye..
    7. Sağlık Bakanlığı alımları ne zaman..
    8. John Bailey "12 Punto TRT Senaryo..
    9. Personel servisleri denetlendi
    10. Hacı adayları kutsal topraklara..
    11. Kaybolan çocuk jandarma tarafından..
    12. Otogar ile Malatya Caddesi arası..
    13. Düz yolda ilerleyen araç Dicle..
    14. Aliağa’da otluk alanda yangın
    15. Hong Kong'daki protestolar
    16. Vali Pekmez’den baş sağlığı ziyareti
    17. Lastiği patlayan otomobil takla attı:..
    18. Avrupa’nın ortasında büyük kriz! AB..
    19. KKTC’ye vatani görev için gelen genç..
    20. Dünyanın kitap şampiyonu şehri belli..
    21. Diyar Garip Muhammed kimdir? Diyar..
    22. Kayseri Özel Halk Otobüsçüleri Odası..
    23. YPG’nin SDG oyunu devam ediyor
    24. Nesli tehlikede olan alaca sansar..
    25. Elazığ’da "Uzay Terapi" ile gelen..
    26. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğal Afetler..
    27. Ryan Babel’den yeni sezon mesajı
    28. Başkentte teleferik hattında bakım..
    29. KKTC’de TOBB’un katkısıyla düzenlenen..
    30. Keçiören’deki hayvanat bahçesine yeni..
    Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır
    Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır
    Karanlık Oda Tv kahpeliğe başvurdu! AYM’ye atanan Selahaddin Menteş’i karalamak için bakın ne yaptılar
    Karanlık Oda Tv kahpeliğe başvurdu! AYM’ye atanan Selahaddin Menteş’i karalamak için bakın ne yaptılar
    Ne F-35, ne de S-400... İşte CHP mantığı!
    Ne F-35, ne de S-400... İşte CHP mantığı!
    Başkan Erdoğan'dan flaş hamle
    Başkan Erdoğan'dan flaş hamle
    Libya'da gizli görevdeki MİT personelinin resimlerini paylaştılar
    Libya'da gizli görevdeki MİT personelinin resimlerini paylaştılar

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    Yalçın Küçük ve yamağının beklentisi gerçekleşiyor! "Genel af AKP'yi silmek demektir"
    Yalçın Küçük ve yamağının beklentisi gerçekleşiyor! "Genel af AKP'yi silmek demektir"
    Mihraç Ural'a bombalı saldırı! Ağır yaralandı
    Mihraç Ural'a bombalı saldırı! Ağır yaralandı