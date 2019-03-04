Kayseri OSB’nin yeni yönetimi ziyaret turuna başladı

1 Mart tarihinde gerçekleştirilen OSB Genel Kurulu’nda yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeleyen Tahir Nursaçan ve yeni yönetimi ziyaret turuna başladı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan,OSB’nin 1 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurulu’nda, yönetime yeni seçilen yönetim ve denetim kurulu üyeleri Süleyman Sarptaş, Yunus İmamoğlu, Yavuz Dur, Mustafa Katırcıgil, Ali İstanbulluoğlu ve Levent Somtaş ile birlikte, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın’ı, daha sonra da İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular’ı ziyaret etti.

Ziyaretlerde, Kayseri OSB tarafından uygulanmakta olan mevcut ve hedeflenen projeler hakkında bilgiler sunuldu.

Vali Şehmus Günaydın ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, OSB yönetimine başarılı çalışmalarının devamını diledi.