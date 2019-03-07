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Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan’ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

07 Mart 2019 Perşembe 09:05
Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan’ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Mesajında "1977 yılında Birleşmiş Milletler tarafından onaylanarak uluslararası bir gün haline gelen kadınlar günü uzun yıllardır ülkemizde de kutlanmaktadır. Kadınlarımız Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında önemli çalışmalar gerçekleştirmişlerdir" ifadesinde bulundu.


Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, "Yeri geldiğinde cephede savaşmış, yeri geldiğinde cephe gerisinde savaşa destek olmuşlardır. Savaş ardından ülkenin kalkınmasında da kadınlarımız, en ön saflarda yerlerini almıştır. Peygamber Efendimiz (S.A.V.) insanlığın ufkunu aydınlatan evrensel mesajlarını bütün yeryüzüne ilan ettiği veda hutbesinde, kadınların haklarını gözetmeyi, bu hususta Allah’tan sakınmayı, kadın ve erkeklerin birbirlerinin hukukuna riayet etmelerini Müslümanlara bir sorumluluk olarak yüklemiştir" diyerek mesajını şu şekilde sürdürdü:


"Ama maalesef günümüzde din, dil, ırk, coğrafya ve sosyal statü gözetmeksizin tüm insanlığı tehdit edecek bir boyuta ulaşan şiddet, en çok kadınlarımızı yaralamaktadır. İnsanlık onurunu zedeleyen bu durum, cahiliye anlayışının sadece bir çağa hasredilmeyip bir zihniyete ve yaşam tarzına işaret eden boyutunu gözler önüne sermektedir.


1934 senesinde Ulu Önder Atatürk, pek çok Avrupa ülkesinden önce kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkını kazandırmış, bu konuda dünyanın pek çok gelişmiş ülkesine de ilham kaynağı olmuştur.


Ülkemizde kadın sorunu ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel bir konudur. Kadına şiddetin önlenmesinde, kadınlarımızın çocuklarını sevgi, saygı ve hoşgörülü bir yaklaşımla, cinsiyet ayrımı yapmadan, tutarlı ve doğru biçimde yetiştirmesinin çok önemli olduğuna inanıyoruz.


Ancak ne yazık ki; Türkiye’de kadınların iş gücüne katılım oranları istenilen seviyeye henüz ulaşamamıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından kadının çalışma hayatına katılmasını kolaylaştırmak açısından alınan önlemler ise geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor.


Unutulmamalıdır ki” Kadınımıza hak ettiği değer vermek geleceğe yapılan en büyük yatırımdır! Kadınlar, halkın en fedakâr, çalışkan ve üreten bireyleridir.


8 Mart Dünya Kadınlar Gününde, Yönetim Kurulumuz adına bölgemizde çalışan tüm kadın çalışanlar başta olmak üzere tüm Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve huzur dolu bir gelecek temenni ediyorum."

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 09:05
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