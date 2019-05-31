Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan’dan Ramazan Bayramı Mesajı

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

"Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir Ramazan ayını daha geride bırakarak bayrama kavuştuk.

Bayramlar, Rabbimizin bir nimeti olmasının yanı sıra, milli birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, kardeşlik ahdimizi yenilemek için de önemli bir fırsattır" diyen Tahir Nursaçan, mesajına şu şekilde devam etti:

"Komşularımızla, dostlarımızla, akrabalarımızla en önemlisi de İslam coğrafyasındaki kardeşlerimizle ekmeğimizi bölüştük, soframızı paylaştık, birbirimizle sıkı bir dayanışma ve yardımlaşma içinde olduk.

Her insanın, sahip olduğu bu şeref ve mutluluğun kıymetini bilmesi, o sınırsız ilahi rahmete layık olmak ve o’na kavuşmak için gayret etmesi gerekir. Bu ise; Allah’ın emirlerine itaat ve O’nun yarattıklarına karşı merhametle olur.

İslam dünyasında yaşanan acı ve sıkıntıların bir an önce son bulmasını; bölgemizde huzur, barış ve kardeşliğin hâkim olmasını yürekten arzu ediyor, bunun için dua ediyor, bunun için gayret gösteriyoruz.

Ramazan Bayramı bütün milletimizin yüreğine daha çok ferahlık ve daha çok huzur verecek, toplumsal dayanışmamızı derinleştirecek, kardeşlik ruhumuzu güçlendirecektir. Bu vesileyle bütün İslam âleminin mübarek Ramazan Bayramlarını yürekten tebrik ediyor, milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik dolu bir bayram diliyorum."