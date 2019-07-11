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Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan: “15 Temmuz Unutulmaz Bir Destandır”

Kayseri Organize Sanayi BölgesiYönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü ile ilgili bir mesaj yayımladı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 13:54
Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan: “15 Temmuz Unutulmaz Bir Destandır”

Kayseri Organize Sanayi BölgesiYönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü ile ilgili bir mesaj yayımladı.


Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yaklaşan 3. yıl dönümü ile ilgili olarak yayımladığı mesajda ülke olarak birlik ve beraberlikle bu mücadelenin kazanıldığını belirtti. 15 Temmuz’un ülke olarak tek vücut halinde namlulara direnerek geçit verilmediği gün olduğunu söyleyen Tahir Nursaçan, mesajında; "15 Temmuz 2016 tarihinde vatan hainleri tarafından milletin iradesine ve demokrasiye yapılan hain darbe girişimi karşısında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına uyan milyonlarca insanımız meydanlara inerek darbeye dur demiş, istikbaline ve istiklaline canı pahasına da olsa sonuna kadar sahip çıkarak vatan hainlerinin amaçlarına ulaşmasına izin vermemiştir. Şüphesiz ki milletimizin bu üstün cesareti bir ve beraber olduğumuz müddetçe Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile kimsenin başa çıkamayacağının açık bir göstergesidir. 15 Temmuz, yüce meclisin ve aziz milletimizin tek vücut olarak hain namlulara direndiği, vatandaşlarımızın teröristlere geçit vermediği unutulmaz bir destandır. Sonuç olarak, bu hain darbe ve işgal girişimi bir kez daha gösterdi ki, ülkemiz 2023 hedeflerine ulaşmasını, bu ve benzeri hainler asla engelleyemeyecek. 15 Temmuz ülkemize yeni bir çağın kapsını açmıştır. Türkiye büyük bir devlettir. Milletimiz büyük bir millettir. Çalışmaya, üretmeye devam eden bir ülke olarak, her türlü zorluğun altında kalkacağımıza inancımız sonsuzdur. Siyasi tarihimizin bu en kanlı darbe teşebbüsüne canları pahasına karşı koyan ölümsüz kahramanlarımızı, o gece ölümü öldüren yiğit evlatlarımızı, şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyorum” ifadelerinde bulundu.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 13:54
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