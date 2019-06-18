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Kayseri OSB Teknik Koleji Nitelikli İşgücüne Değer Katıyor

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan; Özel Kayseri OSB Teknik Koleji’ni ziyaret ederek 2018/2019 Eğitim Öğretim yılını değerlendirdi.

18 Haziran 2019 Salı 10:43
Kayseri OSB Teknik Koleji Nitelikli İşgücüne Değer Katıyor

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan; Özel Kayseri OSB Teknik Koleji’ni ziyaret ederek 2018/2019 Eğitim Öğretim yılını değerlendirdi.


Başkan Nursaçan; ülke ekonomisinin lokomotif kenti olan Kayseri’de yüksek teknolojili yatırımların artırılması için önemli çalışmalar yürütüldüğünü ve başarılı bir eğitim öğretim yılının sonuna gelindiğini ifade etti. Nursaçan; "Bu dönüşümün temel taşı nitelikli insan gücünden geçiyor. Sanayiciler olarak nitelikli insan yetiştirecek yapıyı kurmak bizlerin de görevleri arasında yer alıyor. Ülkemizde mesleki yeterlilik düzeyinin geliştirilmesi ve mesleki eğitimin uluslararası standartlara yükseltilmesi için eğitim en önemli unsurdur. Dünya standartlarında eğitim vermek için kurulan Özel Kayseri OSB Teknik Koleji öğrencilerimize modern dersliklerde eğitim imkânı sunmaktadır.Tecrübeli eğitim kadrosu ile eğitim kalitesini yükselten OSB Teknik Koleji ülkemize faydalı nesiller yetiştirmektedir.Sanayi Bölgemizdeki işletmelere “ana eleman” yetiştiren okulumuz mezun olan öğrencilerine daha kolay meslek sahibi olma imkânı da vermektedir. Önümüzdeki yıllarda da Özel Kayseri OSB Teknik Koleji sanayi ve hizmet sektörünün kalkınmasına katkıda bulunarak, ülkemiz insanının refah düzeyini arttırmak amaçlı projeler geliştirecektir. Bilim ve teknolojinin ışığında, sanayicilerin beklentilerini karşılayacak ve onlarla aynı dili konuşabilecek öğrenciler yetiştireceğimiz, sadece bölgemiz için değil ülkemizdeki tüm OSB’ler için model olabilecek bir kolej haline geldik" dedi.



"Ücretsiz Özel Eğitim ile Geçlerimizi Geleceğe Hazırlıyoruz”


Okulda öğrencilerden hiçbir ücret alınmadığının da altını çizen Başkan Nursaçan, "2019 / 2020 eğitim - öğretim yılı için yeni kayıtların başladığı okulumuzda öğrencilerimizden hiçbir ücret alınmamaktadır. Kolejimizde; Metal Teknolojisi, Makine Teknolojisi, Mobilya ve İç Mekân Tasarımı, Elektrik Elektronik Teknolojisi, Bilişim Teknolojileri ve Tasarım Teknolojileri alanlarında devam eden eğitim sürecinde okul-sanayi işbirliğini önceleyerek öğrencilerini tam donanımlı yetiştirip iş hayatına hazır nitelikli, güncel teknolojik bilgiyle donatılmış yeterlilikte bireyler olarak yetiştirilecektir" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 10:43
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