0553 313 94 23

Kayseri OSB İtfaiye Filosu Gücüne Güç Katıyor

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi yangınlara ve olaylara en etkili biçimde müdahale edebilmek için itfaiye filosunun gücüne güç katıyor.

06 Ağustos 2019 Salı 13:36
Kayseri OSB İtfaiye Filosu Gücüne Güç Katıyor

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi yangınlara ve olaylara en etkili biçimde müdahale edebilmek için itfaiye filosunun gücüne güç katıyor.


Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nden yapılan açıklamada, "Ülkemizin ekonomik kalkınmasında çok önemli bir yer tutan OSB’lerde katılımcıların yangınla ilgili güvenliği sağlama noktasında OSB’lerde itfaiye teşkilatlarına büyük bir görev düşmekte. Endüstrinin çeşitli alanlarında faaliyet gösteren firmaların bulunduğu bölgemiz, yangın açısından riskli bir bölgedir. Bu sebeple 7/24 hizmet veren Kayseri OSB İtfaiye birimimiz sürekli teyakkuz halindedir. Gerek modern cihazları gerekse profesyonel kadrosuyla her türlü bir acil durumda firmaların imdadına yetişebilecek düzeydedir" ifadesinde bulunuldu.


Açıklamada, "Teknolojik gelişme, ihtiyaç,işlevsellik ve bölgemizin genişlemesi dikkate alınarak sanayicimize hizmet vermekte olan itfaiye, ilk müdahale ve kurtarma, çevre ve diğer hizmet araçları filomuzun mevcut durumu gözden geçirilerek bir adet 45 ton su ve 2 ton köpük kapasiteli afet müdahale semitreyler itfaiye aracı araç eklenmiştir" denilerek şu bilgiler verildi:


"Elektrikli monitörü ile 10 bar basınçta dakika da 9500 litre suyuen az 110 metre uzaklığa, köpüğü de en az90 metre uzaklığa fırlatabilen araç, aynı andamanuel monitörü ile de 10 bar basınçta dakika da 3000 litre suyuen az 80 metre uzaklığa, köpüğü de en az60 metre uzaklığa fırlatabilmektedir.510 beygirlik çekici ve 400 beygir güce sahip çekiciden bağımsız çalışan semitreylerden oluşan itfaiye aracı bu büyüklükte ve özellikte Türkiye tek araç olmuştur. Bu büyüklükte bir araçta ilk defa dikdörtgen şeklinde köşeli ve fiber malzemeden tank kullanılmıştır."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 13:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ‘Sizinle komşuyum’ isimli sosyal uyum projesi açılış töreni yapıldı
    1. ‘Sizinle komşuyum’ isimli sosyal uyum..
    2. Spot piyasada elektrik fiyatları
    3. Hindistan Keşmir’de iletişimi kesti
    4. (ÖZEL) Erdoğan’ın ilaç sözü O’ babayı..
    5. Canlı tavuk yüklü kamyon eve girdi: 2..
    6. Yanlış parktan ceza yazan polise..
    7. Kibele Heykeli restorasyonun ardından..
    8. THY, kabin ekipleri yeni kıyafetlerini..
    9. Burhaniye’de kural tanımaz sürücülere..
    10. 9 yıl önce batan gemi sökülerek..
    11. Üç ülkenin tarım bakanı, fındık için..
    12. Dağcıların, 3684 rakımlı Başet..
    13. Erciş’te 4 bin paket kaçak sigara ele..
    14. Aliağa Belediye Zabıtası’ndan..
    15. Fenerbahçe taktik çalıştı
    16. Yeniyaylacık'ta fosiller gün yüzüne..
    17. Niğde’de FETÖ/PDY üyesi 2 kişi..
    18. İstanbul'un tarih kokulu müzeleri..
    19. Edremit’te bayram öncesi denetim
    20. Apartman boşluğuna düşen keçiyi..
    21. Uyuşturucu satıcısı 9 kişi yakalandı
    22. Restaurantta çıkan yangın paniğe neden..
    23. Üveyannesini öldüren cezaevi..
    24. Enerji Bakanı Dönmez: "Rum tarafı,..
    25. Sarıhan: "Herkesin beğeneceği bir..
    26. Üç asırlık medrese yeni yüzüyle..
    27. Adana'da 3 kişinin öldüğü trafik..
    28. Aydemir: ‘Erzurumspor’a destek olmak..
    29. Assos’ta otelcilerin karavan tepkisi
    30. Hacılar Belediye Meclisi Ağustos Ayı..
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'