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Kayseri OSB Başkanı Nursaçan, Başkan Çelik’i ziyaret etti

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in her zaman sanayicilerin yanında olduğunu söyledi.

26 Şubat 2019 Salı 12:28
Kayseri OSB Başkanı Nursaçan, Başkan Çelik’i ziyaret etti

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in her zaman sanayicilerin yanında olduğunu söyledi. Nursaçan, Başkan Çelik’in şehre de unutulmayacak hizmetler yaptığını belirtti.


KAYSERİ OSB Başkanı Tahir Nursaçan, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret etti. Başkan Çelik’i 1 Mart’ta yapacakları genel kurula davet eden Nursaçan, “Bugüne kadar OSB için bize her zaman kapınızı açtınız. OSB Kongre merkezine ciddi destek verdiniz. Bunlardan dolayı OSB adına ve yönetimimiz adına teşekkürü bir borç biliyorum. Şehrimize de unutulmayacak hizmetler yaptınız.Allah razı olsun” diye konuştu.


Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de konu Kayseri olunca tüm kurumların bir araya gelerek yardımlaştığını dile getirerek, “Bu anlamda Büyükşehir Belediyesi olarak kaynak üreten, değer üreten, vergi üreten, istihdam üreten herkesin yanında olmaya gayret ettik. İş aleminin en büyük kuruluşlarından olan Kayseri OSB, Mimarsinan ve İncesu OSB ile yüzümüzü ağartacak işler yapıyor. Bu anlamda getirilen her projede sizlerle birlikte ticaret erbabının ve esnaflarımızın da yanında olduk. Bu bizim vebalimiz. OSB’de 75 bin kişi çalışıyor. 5 kişiyle çarpsanız aileleriyle 375 bin kişi eder. Bu kadar kişinin yükünü OSB devletin sırtından alıyor. O zaman biz de gelen her projede yanınızda olmak zorundayız. Rabbim hayırla uğraşan herkesin yanında olsun” dedi.


Ziyarette OSB içerisindeki meslek lisesi de gündeme geldi. Başkan Çelik’in meslek lisesine de destek verdiğini dile getiren Tahir Nursaçan, “Öğrencilerimiz sizden destek ve enerji aldılar. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 12:28
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