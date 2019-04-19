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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan’ın Berat Kandili mesajı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Berat Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

19 Nisan 2019 Cuma 09:32
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan’ın Berat Kandili mesajı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Berat Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımladı.


Tahir Nursaçan’ın mesajında, "Berat Kandili, Cenab-ı Allah’ın rahmet, lütuf ve mağfiretiyle tecelli ederek, kullarına bağışlanma kapılarını ardına kadar araladığı; müminlerin dualarına icabet ettiği, günahlarını affettiği, yapılan ibadetleri normal zamanlardan kat kat fazla mükâfatlandırdığı kutsal bir gecedir. Berat, nurlu gölgesi üzerimize düşmeye başlayan Ramazan ayına bizi hazırlayan; diri bir zihin ve berrak bir gönülle aşama aşama kemale ulaştıran Rabbimizle, taat ve itaat zemininde buluşturan bir yakınlaşmadır. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) in emrettiği üzere, bir vücudun uzuvları, bir binanın tuğlaları gibi olamadığımız, kardeşlerimizin halleriyle hallenemediğimiz, dertleriyle dertlenemediğimiz acılarını acılarımız, sevinçlerini sevincimizi bilemediğimiz için tövbe edelim ki, tövbelerimiz beratımız olsun. Artık, hem insanlık hem ülkemiz adına topyekün yaşanan manevi kayıplar üzerine yeniden düşünüp, yaşanan huzursuzlukların sona ermesi, akan kan ve gözyaşının dinmesi,dinimiz, vatanımız ve milletimizin saadeti, huzuru ve selameti için sevgi ve hoşgörü içinde birlikte yaşamayı öğrenmek, öğretmek ve hayata geçirmek için dua ve niyazda bulunmalıyız. Tövbe kapılarının açık olduğu böyle günlerde, fırsatı ganimet bilerek, Allah’ın af ve mağfiretine sığınmalı, O’na layık kul ve ümmet olmaya çalışmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, Kayserili hemşehrilerimizin ve tüm İslam âleminin mübarek Berat Kandilini kutluyor, ülkemizin, İslam âleminin birlik, dirlik ve beraberliğine, insanlığın hidayet, barış ve huzuruna, bütün müminlerin tövbe ve dualarının kabulü ile arınma ve affına vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum" ifadeleri yer aldı.

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Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 09:32
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