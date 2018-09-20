Kayseri nöbetçi eczane isimleri
Bugün Kayseri nöbetçi eczaneleri hangileri merak konusu. Akşam ilaç alacak hasta yakınları bu gece Kayseri ilçelerinde hangi eczanelerin nöbetçi olduğunu araştırıyor. Kayseri nöbetçi eczane isim ve adreslerini aşağıda yer almaktadır. Kayseri'de size en yakın nöbetçi eczane hangileri?20 Eylül 2018 Perşembe 19:16
Bugün Kayseri nöbetçi eczaneleri hangileri merak konusu. Akşam ilaç alacak hasta yakınları bu gece Kayseri ilçelerinde hangi eczanelerin nöbetçi olduğunu araştırıyor. Kayseri nöbetçi eczane isim ve adreslerini aşağıda yer almaktadır. Kayseri'de size en yakın nöbetçi eczane hangileri?
Esra Özkan Eczanesi Kocasinan
Erciyesevler Mah. 30 Ağustos Bulvarı Huzur Sitesi No:
Gece 01.00 Kadar Açık
Dünya Eczanesi Kocasinan
Hacısaki Mah. Kenarcık Sk. Özal Sit.
24 Saat Açık
Bilal Eczanesi Kocasinan
Gevhernesibe Mah. Atatürk Bulv. Hastane Cad.
24 Saat Açık
Ömer Eczanesi Melikgazi
Danişment Gazi Mah. Reşadiye Sok. 30/b
Gece 01.00 Kadar Açık
Hisar Eczanesi Melikgazi
Hürriyet Mah Üsküdar Cad 20/b Nimet Bayraktar Diş Hastanesi
Gece 01.00 Kadar Açık
Enes Güler Eczanesi Melikgazi
Gültepe Mah. Gazipınar Sk. Mo:
Gece 01.00 Kadar Açık
Tamer Eczanesi Melikgazi
Keykubat Anafartalar Mah. Eren Yıldırım Bulv.
24 Saat Açık
Özsoy Eczanesi Melikgazi
Talas Caddesi
24 Saat Açık
İldem Eczanesi Melikgazi
Gesi Cumhuriyet Mah. Saffet Arıkan Bedük Cad.
24 Saat Açık
Özcan Eczanesi Talas
Mevlana Mah. Cemilbaba Cd. No:11/
Gece 01.00 Kadar Açık
Çakmak Eczanesi Talas
Kiçiköy Mah. Atatürk Bulvarı
Gece 01.00 Kadar Açık
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