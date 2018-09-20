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Kayseri nöbetçi eczane isimleri

Bugün Kayseri nöbetçi eczaneleri hangileri merak konusu. Akşam ilaç alacak hasta yakınları bu gece Kayseri ilçelerinde hangi eczanelerin nöbetçi olduğunu araştırıyor. Kayseri nöbetçi eczane isim ve adreslerini aşağıda yer almaktadır. Kayseri'de size en yakın nöbetçi eczane hangileri?

20 Eylül 2018 Perşembe 19:16
Kayseri nöbetçi eczane isimleri

Bugün Kayseri nöbetçi eczaneleri hangileri merak konusu. Akşam ilaç alacak hasta yakınları bu gece Kayseri ilçelerinde hangi eczanelerin nöbetçi olduğunu araştırıyor. Kayseri nöbetçi eczane isim ve adreslerini aşağıda yer almaktadır. Kayseri'de size en yakın nöbetçi eczane hangileri?

Esra Özkan Eczanesi Kocasinan

Erciyesevler Mah. 30 Ağustos Bulvarı Huzur Sitesi No:

Gece 01.00 Kadar Açık

Dünya Eczanesi Kocasinan

Hacısaki Mah. Kenarcık Sk. Özal Sit.

24 Saat Açık

Bilal Eczanesi Kocasinan

Gevhernesibe Mah. Atatürk Bulv. Hastane Cad.

24 Saat Açık

Ömer Eczanesi Melikgazi

Danişment Gazi Mah. Reşadiye Sok. 30/b

Gece 01.00 Kadar Açık

Hisar Eczanesi Melikgazi

Hürriyet Mah Üsküdar Cad 20/b Nimet Bayraktar Diş Hastanesi

Gece 01.00 Kadar Açık

Enes Güler Eczanesi Melikgazi

Gültepe Mah. Gazipınar Sk. Mo:

Gece 01.00 Kadar Açık

Tamer Eczanesi Melikgazi

Keykubat Anafartalar Mah. Eren Yıldırım Bulv.

24 Saat Açık

Özsoy Eczanesi Melikgazi

Talas Caddesi

24 Saat Açık

İldem Eczanesi Melikgazi

Gesi Cumhuriyet Mah. Saffet Arıkan Bedük Cad.

24 Saat Açık

Özcan Eczanesi Talas

Mevlana Mah. Cemilbaba Cd. No:11/

Gece 01.00 Kadar Açık

Çakmak Eczanesi Talas

Kiçiköy Mah. Atatürk Bulvarı

Gece 01.00 Kadar Açık

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 19:16
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