Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Niğde’de oy verme işlemi sürüyor

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy verme işlemi sabah saat 08.00’dan itibaren başladı. Kayseri, Nevşehir, Niğde ve Kırşehir’de vatandaşlar oy kullanmak için sandık başına gitmeye devam ediyor.

Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde seçmenler, Kayseri’de sabah saatlerinden itibaren okullarda kurulan seçim sandıklarında oy vermeye başladı. Sandık başına giden seçmenler, kurulan 3 bin 183 sandıkta, belediye başkanları, il genel meclisi, meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetlerini seçmek için tercihlerini yaptı. Kentte 956 bin 149 seçmen sandıkta oy kullanacak.

Nevşehir İl merkezinde 217 sandıkta 70 bin 906 seçmen oy kullanacak. Nevşehir’de sabah 08.00’de başlayan oy verme işlemi 17.00’de sona erecek. Seçmenler Nevşehir Belediye Başkanlığı, Nevşehir Belediye Meclis üyeleri, İl Genel Meclis üyeliğine ve mahalle muhtarları için oy verecek.

Niğde’de 248 bin 579 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014’te yapılan yerel seçimlerden bu yana, Niğde’deki seçmen sayısı ise 21 bin 648 arttı.

Niğde’de kurulan sandık sayısı ise bir önceki seçime göre arttı. 2014’teki yerel seçimlerde 805 sandık kurulurken, bu seçimlerde sayı 850 olacak.

Niğde merkezde 144 bin 985 seçmen için 467 sandık kurulacak.

En fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı ilçe ise Bor ilçesi. 43 bin 953 kayıtlı seçmenin bulunduğu Bor’da 157 sandıkta oy kullanılacak.

Kırşehir’de Seçim Kurulu tarafından açıklanan rakamlarda il merkezinde 99 bin 075 seçmen yer alıyor. Seçmen sayıları ilçe dağılımlarında ise Akçakent ilçesinde 3 bin 615, Akpınar ilçesinde 6 bin 263, Boztepe ilçesinde 4 bin 04, Çiçekdağı ilçesinde 11 bin 82, Kaman ilçesinde 27 bin 887, Mucur ilçesinde ise 14 bin 374 seçmen bulunuyor.