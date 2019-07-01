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Kayseri müzeler şehri olacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 13:40
Kayseri müzeler şehri olacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin müzeler şehri olması için bir dizi çalışma yaptıklarını belirtti. Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle kurulacak müzeler arasında Basın Müzesi de bulunuyor. Başkan Büyükkılıç, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ve cemiyet üyeleriyle birlikte Basın Müzesi’nin kurulacağı Kayseri Mahallesi’ndeki tarihi konağı gezdi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin müzeler şehri olması için çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Büyükkılıç, yeni açılacak müzelerden birisi olacak olan Basın Müzesi için Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’ne Kayseri Mahallesi’nde yer alan tarihi bir konağın tahsis edileceğini açıkladı.


BASIN MÜZESİ KAYSERİ MAHALLESİ’NDE AÇILACAK


Kayseri’ye çok önemli müzelerin kazandırılacağını dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç, “Gazeteciler Cemiyetimizin mütevazı isteğini yerine getirdik. Seçimlerden önce ‘Kayseri Müzeler şehri olacak bunlardan birisi de Basın Müzesi olacak’ demiştik. Bu projemizi inşallah hayata geçireceğiz. Önümüzdeki hafta meclisimize konuyu getirmek suretiyle tarihi konağın tahsisini sağlayıp, daha sonra da karşılıklı yardımlaşarak Cemiyetimizin 40’ıncı yılı olan 4 Şubat’a yetiştirmeye çalışacağız. 40. Yıla yakışır bir eser olacak” dedi. Bu arada Kültepe, Kaniş, Karum’da çalışmaların hızlanması, bir tablet müzesi yapılması ve yolunun yenilenmesi çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Ayrıca Mimar Sinan Müzesi, inanç ve kültürle ilgili müze çalışmalarımız var. Kale içine yaptığımız Arkeoloji Müzesi’nde çalışmalarımızı tamamladık. Taşınma çalışmaları sürdürülüyor. Ayrıca gastronomi ile ilgili bir müze çalışmamız olacak. Havacılık müzesi de gündemimiz arasında. Basın müzesi için tahsis ettiğimiz konak hayırlı olsun. İnşallah Basın Müzesi en kısa zamanda hayata geçer diye umuyorum” dedi.


Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya da, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a destekleri nedeniyle teşekkür ederek, “Başkanımız Melikgazi Belediye Başkanıyken Kayseri’ye basın müzesi kazandırılması konusunda katkı vermişti. Kayseri Mahallesi’nde güzel bir mekanın tahsisi kararını verdi. Kayseri basını önümüzdeki yıl 110’uncu, Cemiyetimiz de 40’ıncı yılını kutlayacak. İnşallah buraya dijital ve görsel ortamda 110 yıllık Kayseri basınını anlatan Basın Müzesi yapacağız ve Büyükşehir Belediyemizin katkısı ile hizmete açacağız. Kayseri basın camiası adına Başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 13:40
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