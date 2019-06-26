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Kayseri Moda, Hazır Giyim ve Tesettür Festivali yarın başlıyor

Bu yıl ilk defa düzenlenecek olan Kayseri Moda, Hazır Giyim ve Tesettür Festivali yarın başlıyor.

26 Haziran 2019 Çarşamba 11:46
Kayseri Moda, Hazır Giyim ve Tesettür Festivali yarın başlıyor

Bu yıl ilk defa düzenlenecek olan Kayseri Moda, Hazır Giyim ve Tesettür Festivali yarın başlıyor.


İlk defa düzenlenecek olan Kayseri Moda, Hazır Giyim ve Tesettür Festivali, yarın saat 13.30’da Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’nde başlayacak. Festival içerisinde moda, giyim ve tesettüre dair birçok ürün yer alacak. Bütün kesimlerin ihtiyaçlarına hitap edecek festivalde konserler, defileler ve söyleşiler yapılacak. 30 Haziran’a kadar sürecek olan festival ücretsiz olacak ve her saat başı ücretsiz servisler tahsis edilecek.


Bu fuar sayesinde vatandaşların önde gelen markalarla buluşacağını söyleyen Kayseri Terziler Ve Konfeksiyon İmalatçıları Odası Başkanı Kenan Arslan, “Kayserimizde bir ilki gerçekleştiriyoruz. Moda ve Tesettür Festivali Fuarını yarın saat 1 gibi açacağız memleketimize hayırlı olsun. 27-30 Haziran arasında Atlas Fuarcılıkla beraber yapacağımız bu festivalin amacı, muhafazakar moda giyim ve gelinlik alanında ülkemizin önde gelen firmalarının markalarıyla moda severleri Kayseri’de buluşturmak. Bu festival, moda severlerin farklı markaları tanımasını ve firmaların ürünlerini daha geniş bir kitleye tanıtmasını amaçlıyor. Festivalde bay, bayan ve çocuk giyiminden gelinliğe, aksesuardan geleneksel sanatlara kadar, birçok farklı sektördeki firmaları bir araya getiriyoruz. Festivalimiz, yediden yetmişe her kesime hitap ediyor. Bu festivalde, konserler, defileler, söyleşiler, çocuk kulüpleri, fenomenlerle hediyeleşmeler ve tasarımcıların katılım sağlayacağı, alış veriş ve eğlencenin buluşma noktası olacak. Festival saat 10.00-21.00 arasında ziyarete açık olacaktır. Festival süresince Kayseri Forum AVM tramvay durağından alana her saat başı ücretsiz servis var ve alana girişler ücretsiz olacak. Festivalimize destek sağlayan Kayseri Terziler Ve Konfeksiyon İmalatçıları Odası ve destek veren bütün oda ve kuruluşlara teşekkür ederim. Tüm halkımızı festivale bekliyoruz” dedi.


Atlas Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Atasagun, Kayseri’de potansiyelin yüksek olduğunu ve fuarları devam ettirerek bu potansiyeli arttırmayı hedeflediklerini söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:


“Bu yıl ilkini yapmış olduğumuz Kayseri Moda, Hazır Giyim ve Tesettür Festivali’nin basın toplantısına hoş geldiniz. Festivalimizi bu yıl ilk kez yapıyoruz. Kayseri’de ilk kez bu yıl bir moda ve giyim festivaline ev sahipliği yapıyor. Fuarımıza Türkiye genelinden 130 firma katılıyor ve hepsi Türkiye genelinde markalaşmış firmalar, üretim yapan firmalar. Yapmış oldukları üretimleri, Kayseri’de görücüye çıkarıyor. Bütün giyim sektörü Kayseri’de buluşacaklar. Festivalimizde konserler ve defileler gibi etkinliklerimiz de var. Kayseri potansiyeli yüksek olan bir il ve bizim amacımız da, bu festival ile potansiyeli daha fazla öne çıkarmak. Festival, yazlık ve kışlık olmak üzere 2 şekilde olacak. Fuarımızda yazlık giysiler sergilenecek ve kışa doğru bir fuar daha düzenlenecek. Amacımız bu fuarı daha da büyüterek devam ettirmek. Festivalimize tüm halkımızı bekliyoruz. Halkımızın bu fuarı değerlendirmesini ve kaçırmamasını istiyoruz”

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 11:46
  1. konser
  2. sergi
  3. sanat

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