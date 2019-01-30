Kayseri merkezli FETÖ/PDY operasyonu Gözaltına alınan 9 eski polisten 3'ü tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 9 eski polisten 3'ü tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde 28 Ocak'taki operasyonda gözaltına alınan 9 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.T, B.K, S.Ş. tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kayseri merkezli, Yozgat, Kahramanmaraş ve Malatya'da gerçekleştirilen operasyonda, A.M.M, B.K, H.İ, M.E.Ö, M.B, S.Ş. ve V.B, O.K. ve A.T. gözaltına alınmıştı.

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