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Kayseri merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Gözaltına alınan 9 eski polisten 3'ü tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

30 Ocak 2019 Çarşamba 22:54
Kayseri merkezli FETÖ/PDY operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 9 eski polisten 3'ü tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde 28 Ocak'taki operasyonda gözaltına alınan 9 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden A.T, B.K, S.Ş. tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri merkezli, Yozgat, Kahramanmaraş ve Malatya'da gerçekleştirilen operasyonda, A.M.M, B.K, H.İ, M.E.Ö, M.B, S.Ş. ve V.B, O.K. ve A.T. gözaltına alınmıştı.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 22:54
  1. eski polis
  2. FETÖ

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